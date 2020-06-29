В Краснодарском крае открылись детские сады

После долгих споров санитарных врачей с инфекционистами 29 июня было решено открыть-таки детские сады в Краснодарском крае. Дошкольные учебные заведения ушли на карантин в конце марта, когда стало понятно, что пандемия коронавируса не обойдет стороной регион.

- Этот вопрос был самым обсуждаемым с коллегами, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба в четверг, 25 июня. - Мы учли все мнения. Считаю, что можно возобновить работу детских садов, чтобы родители смогли вернуться на работу.

В пользу такого решения высказалась главный детский инфекционист Кубани Нафисет Тхакушинова.

- Надо построить правильные фильтры. Это осмотр ребёнка на входе в детские сады: температура, горло. И знать надо, ребенок из очага или нет, родители дома здоровы или нет - в связке смотреть. Все те же требования, что и в любых организаций, которые сейчас открыты. Я думаю, что если ребёнок здоров и не вызывает вопросов у воспитателей, почему нет? Вопрос здесь в том, чтобы все это отследить, жестко подойти к входным фильтрам, - сказала она на заседании оперштаба.

К слову, противники открытия детских садов - санитарные врачи тем не менее отменили требование с детей и персонала дошкольных учреждений справки об отсутствии COVID-19. Дорогостоящий анализ заменили обычной справкой-допуском от педиатров (терапевтов).

- Всем сотрудникам и детям нужно будет взять у участкового терапевта (педиатра) справки об эпидокружении и о допуске к работе (к посещению групп), - пояснила главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина.

Все, кто не успел попасть к врачу до 29 июня. Будут допускаться к посещению детских садов в течение недели.

Сообщается, что 29 июня открылись 845 детских садов из 1466. В первый день работы они приняли более 20000 дошколят.

- Детям в основном рекомендовано находиться на открытом воздухе, насколько это позволяет образовательный процесс и погода, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе минобра. - Все воспитанники проходят так называемый утренний фильтр с обязательным осмотром ребенка.

При этом 169 садов будут пока закрыты на ремонт.

В Краснодаре в группы сегодня пришли 360 детей. Для них заработали 23 детских сада. В мэрии кубанской столицы пообещали, что их количество в ближайшее время увеличится до 59. Когда в них завершат ремонт.

- Пусть заведующие детсадов заранее предупреждают родителей о возобновлении работы учреждения. Чтобы не возникало таких ситуаций, когда ребенка приведут, а там - замок висит, - дал поручение градоначальник Евгений Первышов.

Кроме того, мэрия планирует закупить за бюджетные деньги обеззараживатели воздуха для детских садов.