2020-06-29T14:46:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае открылись детские сады

Чтобы снова попасть в группу, нужно получить допуск педиатра
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Детские сады возобновили свою работу, но не всеДетские сады возобновили свою работу, но не все
Изменить размер текста:

После долгих споров санитарных врачей с инфекционистами 29 июня было решено открыть-таки детские сады в Краснодарском крае. Дошкольные учебные заведения ушли на карантин в конце марта, когда стало понятно, что пандемия коронавируса не обойдет стороной регион.

- Этот вопрос был самым обсуждаемым с коллегами, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба в четверг, 25 июня. - Мы учли все мнения. Считаю, что можно возобновить работу детских садов, чтобы родители смогли вернуться на работу.

В пользу такого решения высказалась главный детский инфекционист Кубани Нафисет Тхакушинова.

- Надо построить правильные фильтры. Это осмотр ребёнка на входе в детские сады: температура, горло. И знать надо, ребенок из очага или нет, родители дома здоровы или нет - в связке смотреть. Все те же требования, что и в любых организаций, которые сейчас открыты. Я думаю, что если ребёнок здоров и не вызывает вопросов у воспитателей, почему нет? Вопрос здесь в том, чтобы все это отследить, жестко подойти к входным фильтрам, - сказала она на заседании оперштаба.

К слову, противники открытия детских садов - санитарные врачи тем не менее отменили требование с детей и персонала дошкольных учреждений справки об отсутствии COVID-19. Дорогостоящий анализ заменили обычной справкой-допуском от педиатров (терапевтов).

- Всем сотрудникам и детям нужно будет взять у участкового терапевта (педиатра) справки об эпидокружении и о допуске к работе (к посещению групп), - пояснила главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина.

Все, кто не успел попасть к врачу до 29 июня. Будут допускаться к посещению детских садов в течение недели.

Сообщается, что 29 июня открылись 845 детских садов из 1466. В первый день работы они приняли более 20000 дошколят.

- Детям в основном рекомендовано находиться на открытом воздухе, насколько это позволяет образовательный процесс и погода, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе минобра. - Все воспитанники проходят так называемый утренний фильтр с обязательным осмотром ребенка.

При этом 169 садов будут пока закрыты на ремонт.

В Краснодаре в группы сегодня пришли 360 детей. Для них заработали 23 детских сада. В мэрии кубанской столицы пообещали, что их количество в ближайшее время увеличится до 59. Когда в них завершат ремонт.

- Пусть заведующие детсадов заранее предупреждают родителей о возобновлении работы учреждения. Чтобы не возникало таких ситуаций, когда ребенка приведут, а там - замок висит, - дал поручение градоначальник Евгений Первышов.

Кроме того, мэрия планирует закупить за бюджетные деньги обеззараживатели воздуха для детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
В Краснодаре осудили застройщиков за обман дольщиков на 177 миллионов рублей
Футболист ФК «Краснодар» поможет ребенку услышать музыку
На востоке края отремонтировали 750 км ЛЭП
В Краснодаре сдают в эксплуатацию крупный бывший долгострой
На Кубани уничтожили авиабомбу времен войны
Энергетики перешли в режим повышенной готовности на время Общероссийского голосования
Бухгалтер в Успенском районе долгими годами присваивала деньги из кассы предприятия
ВТБ выпустит карты МИР с индивидуальным дизайном для сотрудников ГК «Россети»
«Ласточки» Краснодар - Сочи возобновят поездки с 3 июля
На Кубани почти половина избирателей проголосовала по поправкам в Конституцию
Как с 1 июля изменится стоимость услуг ЖКХ в Краснодаре
В 2020 году в Краснодаре завершат строительство школы на 1100 мест
В Сочи снесли многоэтажный дом на улице Фиалок
Доходы бюджета Краснодара из-за коронавируса упали на 11%
В Апшеронском районе ведутся масштабные работы в рамках нацпроекта
Детсады Краснодара оснастят устройствами для обеззараживания воздуха
В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона»
Несколько сайтов в Краснодаре предлагали медицинские справки без визита к врачу
Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости