2020-06-29T13:42:42+03:00
Происшествия

«Идите вы сами в этот кипяток!»: рейс «Москва-Сочи» задержали из-за перегрева самолета

Пилоты 2,5 часа не могли завести двигатель. В это время пассажиры задыхались в жарком салоне
Евгения ОСТРАЯ
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Технические неполадки не могли устранить 2,5 часа, по словам пассажировТехнические неполадки не могли устранить 2,5 часа, по словам пассажиров
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В столичном аэропорту возникла нештатная ситуация. Когда в самолет, следующий рейсом из Москвы в Сочи, уже закончилась посадка, пилоты обнаружили неисправность.

- Нам объявили, что не заводится двигатель из-за высоких температур, - сообщает "КП" - Кубань" участник происходящего на борту.

По словам очевидца, 2,5 часа экипаж пытался остудить двигатели. Но, судя по всему, из этого ничего не вышло.

Рейс Сочи-Москва был задержан из-за перегрева двигателя самолета.

- В салоне установилась адская жара, до +40 градусов, - продолжает он. - Нас выпускают подышать в тамбур. Но потом вновь требуют вернуться и занять свои места.

Все происходящее очевидцы записывают на видео. На кадрах возмущенные пассажиры не подчиняются требованиям стюардов и требуют сначала остудить салон.

- Идите сами в это пекло! - фиксируют камеры мобильных телефонов.

Как стало известно, не дождавшись решения технических неполадок, люди направились менять билеты на другие рейсы.

Официальных комментариев авиакомпании, на борту самолета которой произошло ЧП, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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