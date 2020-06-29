«Идите вы сами в этот кипяток!»: рейс «Москва-Сочи» задержали из-за перегрева самолета

В столичном аэропорту возникла нештатная ситуация. Когда в самолет, следующий рейсом из Москвы в Сочи, уже закончилась посадка, пилоты обнаружили неисправность.

- Нам объявили, что не заводится двигатель из-за высоких температур, - сообщает "КП" - Кубань" участник происходящего на борту.

По словам очевидца, 2,5 часа экипаж пытался остудить двигатели. Но, судя по всему, из этого ничего не вышло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787638" frameborder="0"></iframe> Рейс Сочи-Москва был задержан из-за перегрева двигателя самолета.

- В салоне установилась адская жара, до +40 градусов, - продолжает он. - Нас выпускают подышать в тамбур. Но потом вновь требуют вернуться и занять свои места.

Все происходящее очевидцы записывают на видео. На кадрах возмущенные пассажиры не подчиняются требованиям стюардов и требуют сначала остудить салон.

- Идите сами в это пекло! - фиксируют камеры мобильных телефонов.

Как стало известно, не дождавшись решения технических неполадок, люди направились менять билеты на другие рейсы.

Официальных комментариев авиакомпании, на борту самолета которой произошло ЧП, пока нет.