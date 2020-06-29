Лидер кубанских эсеров будет баллотироваться на пост губернатора

В минувшие выходные в Краснодаре состоялась конференция регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Краснодарском крае.

Тайным голосованием кандидатом на должность губернатора Краснодарского края был избран председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», полуфиналист федерального конкурса «Лидеры России. Политика»», депутат Заксобрания Денис Хмелевской.

Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.

В своем приветственном слове он подчеркнул, что его решение выдвинуть свою кандидатуру основано на многочисленных просьбах жителей края, значительная часть которых - беспартийные. Однако, по мнению Хмелевского, концепция «СР» - это умение слышать и работать ради благополучия всех жителей края, независимо от их политического «я».

- Народ устал от отсутствия прямого диалога между чиновниками и обществом, от засилья лжи и коррупции. Сегодня как никогда Кубань нуждается в справедливости, поэтому партия «Справедливая Россия» не может и не будет оставаться в стороне. Мы заявили об объединении всех левопатриотических сил Кубани, о создании на базе нашей партии соцфронта - широкой коалиции всех, кто хочет поменять власть законным путем, кому не безразличны принципы социализма и справедливости. Этот процесс уже не остановить. С нами на выборы идут гражданские активисты, общественные деятели, казаки, спортсмены, военные пенсионеры, молодежь. Потому что мы объединяем, а не разъединяем людей, - заявил Денис Хмелевской.

Основным девизом кампании он предложил считать «пять слов надежды» Героя Труда Кубани, известного политика и кубанца Николая Игнатовича Кондратенко, не потерявшие актуальность с 1999 года: справедливость, державность, народовластие, духовность и патриотизм.

- Меняется жизнь, меняются люди, но неизменными остаются вечные ценности и стремление каждого жителя Кубани к лучшей жизни. И для нас это не пустые слова, а четкий политический ориентир, - сказал Денис Хмелевской.

Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.

Он также обозначил основные вехи предвыборной программы, с которой справедливороссы идут на губернаторские выборы.

В числе первоочередных задач - возврат к прямым выборам глав муниципалитетов, принятие краевого закона о льготном проезде для всех пенсионеров, независимо от прожиточного минимума, сокращение расходов на чиновников и депутатов на 30 процентов.

Кстати, по мнению Хмелевского, все чиновники среднего и высшего звена должны будут проходить обязательное тестирование на профпригодность, стрессоустойчивость и честность.

В числе требований также обнуление транспортного налога, налога на имущество для всех предпринимателей и предприятий, которые пострадали от последствий коронавируса. Не забыли справедливороссы и о семьях с детьми. В настоящее время партия уже готовит законопроект, позволяющий многодетным семьям оформлять в собственность без обременения в виде строительства дома полученный в аренду земельный участок бесплатно.

- Мы также выступаем за мораторий на строительство в крупных городах многоэтажных домов до образования инфраструктурного фонда. Мы настаиваем на дополнительном обязательном страховании для всех врачей, медицинских сотрудников, водителей скорой медицинской помощи в случае заражения их коронавирусной инфекцией на сумму не менее одного миллиона рублей. Мы также намерены жестко бороться с нарушителями экологии - теми, кто отравляет наши реки, моря, землю, воздух. Самострои в городах и в охранных природных зонах будут в кратчайшие сроки снесены. Все незаконные мигранты, оккупировавшие наше побережье и крупные города, будут выдворены из Краснодарского края на свою родину. Мы наведем порядок и вернем уважение жителей к власти, - заявил партийный лидер.

Также кандидат в губернаторы заявил о несогласии «СР» с действующим механизмом избрания высшего должностного лица. По его словам, несправедливый федеральный закон, против которого в свое время проголосовали сразу три парламентских партии, обязывает кандидата собирать подписи муниципальных депутатов и глав, и, таким образом, ограничивает конкуренцию.

При этом Денис Хмелевской вовсе не стремится к деспотии только одной партии. По его мнению, для общего блага жителей края необходима многопартийность и здоровая конкуренция.

- Мы дадим возможность каждой парламентской партии иметь своего главу района и введем соревновательный принцип. Нам нечего делить, у нас есть одна большая партия - партия жителей Кубани. Пусть каждая партия покажет, на что способна. А люди оценят результаты. На выборы я иду как представитель «Справедливой России» и Соцфронта, как народный кандидат. И я верю, что сила Кубани - в справедливости, в свободных и гордых кубанцах, потому что вместе - мы сила! - заключил лидер кубанских эсеров.

На конференции делегаты выдвинули партийный муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Краснодара из числа партийцев и беспартийных активистов Соцфронта по 39 одномандатным избирательным округам.