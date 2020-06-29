2020-06-29T18:42:47+03:00
Общество

Берег реки застроили, а въезд сделали платным: жители Сочи жалуются на беспорядки в национальном парке

Местный предприниматель незаконно установил шлагбаум
Виталий КАРНАУХ
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Жители Сочи жалуются на незаконный шлагбаум.Жители Сочи жалуются на незаконный шлагбаум.
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Дань за пребывание в любимом Национальном парке Сочи туристам теперь приходится отдавать двойную: и за посещение, и за въезд. Причем, как уверяют местные жители, раньше въезжать на своих авто можно было бесплатно. А сейчас предприимчивый предприниматель установил не только шлагбаум, но и бешеный тариф – сотню рублей придется заплатить легковушке, минивэну – 300, а автобусу – полтысячи.

К слову, территория эта находится в общем пользовании и является особо охраняемой. Поэтому сочинцы и удивлены тем, что с них требуют плату за въезд.

– Агурские водопады и ущелье – наше любимое место, – рассказывает жительница курорта Надежда Буравлева. – Здесь часто гостили первые космонавты, по эскизу Леонова строился ресторан. Тут проложили тропу через водопады к Орлиным скалам.

Расценки за въезд.

Расценки за въезд.

Но беспрепятственно попасть к этим красотам природы нельзя. Дело в том, что в 2001 году Национальный парк сдал в аренду 6 гектаров земли ООО «Кавказский аул». С тех пор, по словам Надежды Буравлевой, на этих участках стало происходить неладное: часть построек разрушили, берег реки Агуры застроили бетонными котлованами и забросили их. Видимо, хотели наполнить целебной водой.

– Про въезд на территорию нацпарка вообще говорить нечего. Мы всегда пользовались бесплатной парковкой. Сейчас и за нее, и за въезд взимают деньги. Это как вообще понимать? – недоумевает сочинка.

Почему и по чьему?

Разумеется, двойной тариф многих не устраивает, а потому бросают туристы свои авто прямо возле шлагбаума вдоль дороги. Из-за этого образуется большое скопление транспорта. К слову, дорога эта – такая же общественная, как и земля парка. И почему за проезд и пребывание необходимо платить – до сих пор неясно.

– Когда мы с семьей в очередной раз приехали в любимое место отдыха, то очень возмутились, – рассказывает жительница курорта Анастасия Чекмарева. – Я спросила, на каком основании они берут деньги за въезд. Ответ получила простой: земля в аренде, порядки теперь устанавливает арендатор.

Однако это не означает, что земли перестали быть особо охраняемой природной территорией. А потому невозможно изменение правового регулирования на посещение.

Берег реки в бетоне.

Берег реки в бетоне.

Кроме того, жители Сочи обеспокоены и сохранением уникальности этого места. Ведь 60 лет, с момента основания, в нацпарке можно было организовывать только предприятия общественного питания и зоны отдыха. Но то, в каком состоянии памятник природы находится сейчас, не поддается никакому осмыслению.

– По дороге к водопадам стоит полуразрушенный дом, в котором живут бомжи. На плиточке перед постройкой варят суп, на веревке сушат жуткое белье. А ведь этот домик строили для Сталина, когда он спускался с дачи, которая сейчас находится на территории санатория, на источники, там пил чай. Ну почему дачу Сталина сумели сохранить – это достопримечательность, всегда там туристы, а над прекрасной исторической территорией Агурского ущелья издеваются, – продолжает Надежда Буравлева.

С ее слов, местная общественность обращалась к правоохранителям за помощью. Но оттуда – лишь одни отписки. А в суде, где нацпарк привлекли третьей стороной, вопрос нецелевого использования земли игнорируется. Так по чьему велению органы закрывают глаза на происходящее?

«Руководство ни копейки не имеет»

«Комсомолка» связалась с арендатором земли – директором ООО «Кавказский аул» Михаилом Гугушвили.

– Шлагбаум установлен законно, сейчас идет судебное разбирательство. Общественность неверно осведомлена. Мы, наоборот, ведем борьбу за чистоту и порядок. Шлагбаум – вынужденная мера. Эта земля арендована у сочинского нацпарка, так мы контролируем проезд, чтобы регулировать движение машин, ведь там тупик. А плата – чисто символическая, это средства для выплаты денег за работу сотрудникам, которые следят за территорией. Мы, руководство, и копейки не имеем с этих средств. За нас никто там наводить порядок не будет.

Здесь ночуют бомжи.

Здесь ночуют бомжи.

По словам Михаила Гугушвили, убирать за туристами приходится достаточно часто, поскольку после них остается много мусора.

– А Национальный парк поставил кассу и берет деньги за воздух и взимает по 200 рублей. Выходит, платят и нам за въезд, и им, и другим арендаторам. А должна быть одна касса, – говорит Михаил.

Вот и выходит, что туристы, чтобы попасть к природным красотам – достоянию нашей страны, – платят всем, кто им попадется на пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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