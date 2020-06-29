Берег реки застроили, а въезд сделали платным: жители Сочи жалуются на беспорядки в национальном парке

Дань за пребывание в любимом Национальном парке Сочи туристам теперь приходится отдавать двойную: и за посещение, и за въезд. Причем, как уверяют местные жители, раньше въезжать на своих авто можно было бесплатно. А сейчас предприимчивый предприниматель установил не только шлагбаум, но и бешеный тариф – сотню рублей придется заплатить легковушке, минивэну – 300, а автобусу – полтысячи.

К слову, территория эта находится в общем пользовании и является особо охраняемой. Поэтому сочинцы и удивлены тем, что с них требуют плату за въезд.

– Агурские водопады и ущелье – наше любимое место, – рассказывает жительница курорта Надежда Буравлева. – Здесь часто гостили первые космонавты, по эскизу Леонова строился ресторан. Тут проложили тропу через водопады к Орлиным скалам.

Расценки за въезд.

Но беспрепятственно попасть к этим красотам природы нельзя. Дело в том, что в 2001 году Национальный парк сдал в аренду 6 гектаров земли ООО «Кавказский аул». С тех пор, по словам Надежды Буравлевой, на этих участках стало происходить неладное: часть построек разрушили, берег реки Агуры застроили бетонными котлованами и забросили их. Видимо, хотели наполнить целебной водой.

– Про въезд на территорию нацпарка вообще говорить нечего. Мы всегда пользовались бесплатной парковкой. Сейчас и за нее, и за въезд взимают деньги. Это как вообще понимать? – недоумевает сочинка.

Почему и по чьему?

Разумеется, двойной тариф многих не устраивает, а потому бросают туристы свои авто прямо возле шлагбаума вдоль дороги. Из-за этого образуется большое скопление транспорта. К слову, дорога эта – такая же общественная, как и земля парка. И почему за проезд и пребывание необходимо платить – до сих пор неясно.

– Когда мы с семьей в очередной раз приехали в любимое место отдыха, то очень возмутились, – рассказывает жительница курорта Анастасия Чекмарева. – Я спросила, на каком основании они берут деньги за въезд. Ответ получила простой: земля в аренде, порядки теперь устанавливает арендатор.

Однако это не означает, что земли перестали быть особо охраняемой природной территорией. А потому невозможно изменение правового регулирования на посещение.

Берег реки в бетоне.

Кроме того, жители Сочи обеспокоены и сохранением уникальности этого места. Ведь 60 лет, с момента основания, в нацпарке можно было организовывать только предприятия общественного питания и зоны отдыха. Но то, в каком состоянии памятник природы находится сейчас, не поддается никакому осмыслению.

– По дороге к водопадам стоит полуразрушенный дом, в котором живут бомжи. На плиточке перед постройкой варят суп, на веревке сушат жуткое белье. А ведь этот домик строили для Сталина, когда он спускался с дачи, которая сейчас находится на территории санатория, на источники, там пил чай. Ну почему дачу Сталина сумели сохранить – это достопримечательность, всегда там туристы, а над прекрасной исторической территорией Агурского ущелья издеваются, – продолжает Надежда Буравлева.

С ее слов, местная общественность обращалась к правоохранителям за помощью. Но оттуда – лишь одни отписки. А в суде, где нацпарк привлекли третьей стороной, вопрос нецелевого использования земли игнорируется. Так по чьему велению органы закрывают глаза на происходящее?

«Руководство ни копейки не имеет»

«Комсомолка» связалась с арендатором земли – директором ООО «Кавказский аул» Михаилом Гугушвили.

– Шлагбаум установлен законно, сейчас идет судебное разбирательство. Общественность неверно осведомлена. Мы, наоборот, ведем борьбу за чистоту и порядок. Шлагбаум – вынужденная мера. Эта земля арендована у сочинского нацпарка, так мы контролируем проезд, чтобы регулировать движение машин, ведь там тупик. А плата – чисто символическая, это средства для выплаты денег за работу сотрудникам, которые следят за территорией. Мы, руководство, и копейки не имеем с этих средств. За нас никто там наводить порядок не будет.

Здесь ночуют бомжи.

По словам Михаила Гугушвили, убирать за туристами приходится достаточно часто, поскольку после них остается много мусора.

– А Национальный парк поставил кассу и берет деньги за воздух и взимает по 200 рублей. Выходит, платят и нам за въезд, и им, и другим арендаторам. А должна быть одна касса, – говорит Михаил.

Вот и выходит, что туристы, чтобы попасть к природным красотам – достоянию нашей страны, – платят всем, кто им попадется на пути.