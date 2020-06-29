Автовокзалы открылись, но автобусы не поехали

Поехали? Ранним утром 29 июня у автостанции ближайшей с Краснодаром станицы Северской выстроились очереди. После решения оперштаба возобновить регулярные пассажирские перевозки для удаленки больше нет уважительных причин. Окошко билетерши ожило, но рейсы оказались по-прежнему в дефиците. После 27 июня, когда запреты были сняты, жизнь не стала удобнее.

- Уважаемая, мне на 8.45 надо! Этот рейс довозил в город аккурат к утренней планерке в нашем офисе, - говорит в окно молодая женщина.

- Извините, но этот рейс пока не едет, - ответила, наклонившись к микрофону кассирша.

По факту в Краснодар автобусы отправляются все еще по карантинному расписанию. Уехать в кубанскую столицу можно только утром, а вернуться - как повезет.

- После 18.00 в Северскую рейсов нет, - отвечает бодрым голосом диспетчер "Кубаньпассажиравтосервиса".

При этом возвращаться к привычной жизни нужно не только перевозчикам.

- Я работаю медсестрой в краснодарской больнице, я не могу сидеть и ждать, когда все наладится. Мне каждый день нужно быть на смене, - шепчет мне терпеливая попутчица. - А после меня ждет семья. Мы же не в каменном веке.

На 8:45 рейс так и не пустили, ездит ПАЗик все еще по карантинному времени - в девять утра. Автобус в станицу в 30 километрах от Краснодара - битком. В душном салоне никто не носит защитных масок. Камикадзе!

- Автобус полный, а рейсов не добавили, - поясняет возмущенный водитель. - Какие тут соблюдения требований Роспотребнадзора?! Но я человек маленький, кто меня послушает.

Владельцы этого бизнеса живут по собственным правилам. Количество рейсов, как и тарифы за проезд - это их зона ответственности. Спросить за отклонение от привычного графика с них не может никто.

- Пассажиропоток был скудный. Мы несли убытки, - говорит владелец ИП. - Сейчас пока все это наладится, нужно время.