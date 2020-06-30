«Туристов будет очень много»: в Анапе на центральном пляже уже полно отдыхающих

Дорога свободна

1 июля на Кубани официально стартует курортный сезон. Все отели, гостиницы и здравницы начнут работать в полную мощь. Открываются океанариумы, дельфинарии и различные экскурсии.

В Анапе уже полно туристов. В основном россияне едут на курорт на автомобилях. Но, как бы это странно не звучало, пока анапские дороги полупустые, бешеного потока транспорта, который обычно заполоняет все городские улицы, нет. Однако в поисках парковки мы с водителем кружили около получаса, но у нас и условие было непростым – поставить авто у самого моря.

Вода в море пока еще холодная.Фото: Виталий КАРНАУХ

И мы нашли свободное место совершенно бесплатно. Правда, пришлось сделать несколько кругов. Пока кружили, температура уже дала о себе знать: без кепки – никуда. Солнце печет на все сто! С высокой набережной, «распластавшейся» по морскому берегу, видны тысячи черных точек на городском пляже – купающиеся и загорающие туристы. Спускаюсь вниз.

Лежаки по 50 рублей за час.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Поездки на озера, в горы, на катере, - кричат загорелые парни в белых шортах в громкоговоритель.

Останавливаюсь и интересуюсь ценами. Пятичасовая поездка на Кипарисовое озеро в Сукко (с заездами на красивейшие плато и горные озера) обойдется в 1500 рублей. Есть и скидки – дети до 12 лет могут поехать за 1300, а те, кому меньше шести, – и вовсе бесплатно. Ехать, кстати, придется на джипе!

Есть участки пляжа, где лежаки пустые.Фото: Виталий КАРНАУХ

Маски на пляже никто не носит. Да и народ расположился, минуя требования Роспотребнадзора, – социальную дистанцию в полтора-два метра не соблюдают. Лежаки – по 50 рублей в час за штуку, 250 – на весь день. Есть места на длинном анапском пляже, где и прилечь негде, а отойдя подальше – наткнешься на сотни пустых лежаков.

Туалет и душ не бесплатны.Фото: Виталий КАРНАУХ

Стелю полотенце на пустой шезлонг, чтобы позагорать.

– Лежак – платный, – вдруг откуда-то выскочил мужчина с блокнотом.

– А протираете хоть? Коронавирус ходит, – спрашиваю у него.

– В начале сезона протерли, конечно, – гордо отвечает мужик, выписывая мне чек на час пользования шезлонгом. Сам сотрудник пляжа без маски. Оно и понятно, находиться в ней на 35-градусном пекле просто невозможно.

Дежурят спасатели.Фото: Виталий КАРНАУХ

Лежу, загораю. Вездесущих продавцов кукурузы и чурчхеллы в этом году, видимо, не встретим. За все время по пляжу прошел лишь один «кукурузник». Початок отдает за 100 рублей. Но никто купить обычный кубанский продукт по такой цене так и не решился.

Мост, от которого отплывают катера.Фото: Виталий КАРНАУХ

На пляже – как пожилые старики, так и молодежь, маленькие дети как всегда лепят из песка фигуры. Молодые дамы разлеглись на лежаках в элегантных позах, подставив себя солнцу. А пенсионеры ушли в тень под пляжные «грибки», здесь немного прохладнее. Тема коронавируса обсуждается слегка, видать, устал народ от этих новостей. Пустили на курорты – и довольны.

Лежаки ждут своих лежебок.Фото: Виталий КАРНАУХ

Женщина в широкой шляпе, сидевшая на полотенце возле меня, звонила родне в Калининград. Сообщила, что на Кубани жарко, и что она очень благодарит своих детей за подаренную путевку.

Многие в море не купаются, а приехали, чтобы загорать.Фото: Виталий КАРНАУХ

В арсенале же младенцев – песочные формочки, лопатки, ведерки. В них они таскают морскую воду в свои маленькие озера, которые выкапывают на берегу.

Море холодное

Морская вода в Анапе уже на протяжении долгого времени остается самой холодной на всем Черноморском побережье (от 20 до 23 градусов), лишь изредка уступая Новороссийску (20 – 21 градус). Сильный ветер, несущий песок, сильно морозит при входе в море. У берега, как и обычно, полно водорослей. Чтобы пройти их, нужно преодолеть не один десяток метров по неглубокому прибрежному дну. Но некоторые это делать не спешат, поскольку, как заверяют ученые, эта камка – так называется водоросль, полезна для здоровья. Еще в прошлом веке врачи выяснили, что морская тина содержит белок, углеводы, липиды, богата йодом, цинком и медью. Благодаря таким свойствам есть возможность избавиться от ревматизма, кожных заболеваний и даже подлечить желудочно-кишечный тракт.

Столовые и кафе уже тоже работают в полную силу. Правда, посетителей в них пока немного. И цены приятно радуют – в среднем, 100 грамм любого блюда обойдутся в сумму от 60 до 100 рублей – это крупы, макароны, картофель, мясные изделия. Но есть блюда и подороже – это уже для тех, кто может себе позволить.

"Кукурузников" нынче мало.Фото: Виталий КАРНАУХ

А вот сувенирные давки пустуют. Магнитики, футболки и трусы с надписью «Я люблю Анапу» покупателя своего пока не находят. Туристы сюда почему-то вообще не заходят. Но есть надежда, что реализовать товар продавцы смогут в предстоящие летние месяцы, а также во время бархатного сезона.

Цены в кафе.Фото: Виталий КАРНАУХ

Калькулятор «КП»

Прокатиться на катере 1000 рублей

Пятичасовой маршрут к Кипарисовому озеру 1500 рублей

Лежак на пляже 250 рублей (день)

Обед в кафе 300 рублей

Душ 50 рублей

Туалет 20 рублей

Стакан кваса 40 рублей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787732" frameborder="0"></iframe> Отдыхающие на пляже Анапы.Виталий КАРНАУХ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Пик туристов будет в июле

– Анапа, в первую очередь, привлекает своими природно-лечебными факторами. Это различные виды терапии - прогулки у моря, купание, солнечные воздушные ванны, грязелечение, минеральные источники, - говорит президент Анапской региональной курортной ассоциации Вера Севрюкова. - Если говорить об обычном отдыхе, то курорт привлекает песчаными пляжами и теплым мелководным морем, это самые большие достоинства Анапы. Состояние пляжей поддерживается, мы тщательно готовились к курортному сезону. На пляжах, которые принадлежат здравницам, соблюдается дистанция между отдыхающими. В каждом санатории много лечебных программ, в первую пятерку входит лечение заболеваний легких, верхних дыхательных путей, опорно-двигательной системы, нервной системы. Особенно сейчас востребованы программы для тех, кто переболел коронавирусом. Есть и программы, которые помогут восстановить здоровье после долгой домашней изоляции. Это и снятие различных синдромов, и восстановление нервной системы. Пациентов в Анапе уже много, гостиницы, пансионаты, санатории почти все полные. Однако самый пик наплыва туристов ожидается в июле.

Общепит почти пуст.Фото: Виталий КАРНАУХ

Пустой зал анапской кафешки.Фото: Виталий КАРНАУХ