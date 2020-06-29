«Куда делась вода?»: в горах Сочи исчезло озеро

Необычное явление произошло в Кавказском заповеднике – с восточного склона хребта Левая Псеашха исчезло озеро Малое. Туристы долго гадали, что же случилось на самом деле: высохло или вода просто вытекла? Чтобы разобраться в этом вопросе, специалисты приступили к детальному исследованию территории и водотоков.

И заключение специалистов уже есть, инженерам-геологам удалось выяснить природу этого странного и парадоксального явления. Как отмечают в пресс-службе заповедника, вместе со снижением уровня воды в озере ученые обнаружили незначительное увеличение ледниково-обвальных отложений вокруг озера. А признаки активизации каких-либо склонных процессов не обнаружены. А на дне водоема признаки проявления крупных селей в последние годы отсутствуют.

Так что же послужило обезвоживанию Малого? В заповеднике утверждают, что сильное влияние на состояние озера оказали сходы лавин минувшей зимой и весной. Крупные массы снега, которые неслись с вершины горы с огромной скоростью, выбили замерзшую воду из озера и создали пути, по которым талая вода вышла к реке Уруштен.

- В изменении озера виновата сама природа и ее процессы, человек изменить или остановить их не в силах, - говорят в пресс-службе Кавказского заповедника.

Таким Малое было в прошлом году. kavkazzapoved.ru

Да и замруководителя по научной работе Николай Ескин подтверждает, что озеро Малое изначально образовалось в результате ударов лавин в одно и то же место.

- Это озеро лавинного выбивания. Все это время оно углублялось, сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым оно когда-то и появилось в прошлом, - отмечает Ескин.

В настоящее время зеркало озера почти исчезло, а в месте, где когда-то была вода, сейчас грязь и камни. Именно поэтому туристы и забили тревогу. Ученые уверяют, что это явление не останется без внимания, сотрудники заповедника в ближайшее время будут наблюдать за восстановительными процессами, а также проводить обследование территории. Так, на следующей неделе геологи обещают выявить новый маршрут фильтрации талых вод, а на озеро отправится научная экспедиция.