2020-06-30T09:58:11+03:00
Происшествия

На Кубани задержали начальника отдела МВД за пьяную езду

За рулем дорогой иномарки был полковник из Гулькевичского района
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Сергей Сорокоумов. Фото: gulkevichi.comСергей Сорокоумов. Фото: gulkevichi.com
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В тот вечер гаишники в Новокубанском районе Краснодарского края ловили пьяных водителей. Кто сидел за рулем новенького Genesis (иномарка стоит от 4 млн рублей) сначала не обратили внимания. Автомобиль просто подозрительно медленно ехал по дороге недалеко от поселка Восход. Когда стекло со стороны водителя опустилось, ДПСник выпрямился по струнке.

- Здравия желаю, товарищ полковник, - сказал инспектор, узнав в водителе начальника соседнего отдела МВД - Гулькевичского.

Главный полицейский Гулькевичского района 50-летний Сергей Сорокоумов был одет по гражданке. Явно не с работы ехал. Встретив должностное лицо такого высокого ранга, гаишники обычно сразу же желают счастливого пути. Но на сотрудника ГИБДД из машины повеял резкий запах алкоголя, и инспектор попросил выйти руководителя гулькевичской полиции.

- У водителя была несвязная речь и странное поведение. Но пройти медосвидетельствование на месте он отказался. После убеждений полковник согласился пройти тест на алкоголь в наркологии. При первом исследовании результат составил 0,74 миллиграмм на литр (это примерно полбутылки водки), - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

А вот работающие в силовой структуре люди говорят, что на начальника отдела полиции Гулькевичского района была наводка. Якобы его могли задержать по поручению управления собственной безопасности МВД. И сейчас они проводят проверку у него в вотчине.

Сергей Сорокоумов до августа 2017 года занимал должность зама начальника управления МВД по Гулькевичскому району. А после – сел в кресло начальника. Всего же в министерстве внутренних дел Сергей Сорокоумов служит 30 лет. Как нам стало известно, все время работы привлекался к дисциплинарной ответственности 14 раз.

Местные жители вообще говорят, что Сергей Сорокоумов - дальний родственник полицейкого-педофила Ивана Сорокоумова, который ровно три года назад изнасиловал и убил 12-летнюю девочку в Горячем Ключе. В мае 2017 года Ивана приговорили к 23 года колонии строго режима. Но сам Сергей Сорокоумов это родство не раз отрицал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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