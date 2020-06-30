На Кубани судью отправили в отставку за то, что выносил решения по поддельным документам

В мае этого года Верховный суд запретил наказывать судей за неумышленные судебные ошибки. Например, если неправильное решение было вынесено из-за того, что служитель Фемиды имеет свой взгляд на ситуацию. Но если человек в мантии откровенно нарушает закон, то обязан нести ответственность. Случай с судьей Крымского районного суда Сергеем Гречко стал показательным примером.

Практика у судьи была огромная - вершил судьбы он с 1987 года. К его работе никогда не было претензий. Ровно до того момента, как в ККС региона обратились представители УФСБ по Краснодарскому краю. Силовик сообщил о незаконных действиях служителя Фемиды.

Как стало известно, Сергей Гречко с 2010 по 2017 году выносил решения на основе подложных документов. Он признавал действительными те сделки, которые изначально не могли быть заключены. Все потому что бумаги - липа. Этим и заинтересовались правоохранители.

- Анализ работы служителя Фемиды свидетельствовал о том, что он может быть причастен к вынесению заведомо неправосудных решений, - сообщается в Высшей квалификационной коллегии судей. - Все документы касались узаконивания прав на земельные доли.

Причем отменено было только двенадцать из 153 решений судьи по этим сделкам. Большая часть - вступила в законную силу. Площадь похищенных участков составила более тысячи гектаров.

Сам служитель Фемиды пытался оправдаться, объясняя свои действия обычной судебной ошибкой, якобы с кем не бывает. Но коллегия пришла к выводу, что неоднократные нарушения со стороны судьи - пренебрежительное отношение к своим обязанностям.

В итоге судья заявил, что уходит в отставку. По результатам рассмотрения ККС Краснодарского края наложила на Сергея Гречко дисциплинарное взыскание - ему вынесли предупреждение. А его заявление об уходе удовлетворили.