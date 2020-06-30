Краснодару нужны Новые Люди

Партия «Новые Люди» впервые в своей истории идет на муниципальные выборы и готова создать конкуренцию не только действующей партии власти, но и оппозиционным. Среди будущих кандидатов — предприниматели и педагоги, врачи, деятели культуры и искусства, представители молодежной политики. Люди из народа, у которых за спиной уже есть реальные дела.

Основное отличие партии «Новые Люди» от привычных партий, это кардинально другой подход к политике. Кандидаты от партии, заявившие о себе, не идут в политику со словами «мы сделаем». Они идут со словами «мы сделали, и знаем, как продолжить в больших масштабах», поскольку у каждого из кандидатов есть своя история успеха в своей отрасли деятельности и знаний.

- Новые люди — это, можно сказать, активные горожане, которые хотят изменить жизнь города к лучшему, пытаются это делать в меру своих возможностей, но никогда не участвовали в политике, - говорит член краснодарского отделения партии «Новые Люди» Сергей Кусмаков. - Мы — новые предприниматели, мы – специалисты в области образования, медицины, общественных и благотворительных проектов. То, что мы уже сделали, можно посмотреть и пощупать. Потому мы и идем в политику — чтобы иметь возможность распространить наш успешный опыт не на один двор, а на целый район или город.

Сергей Кусмаков. Фото:партия «Новые Люди».

К слову, волонтеры «Новых Людей» недавно провели опрос среди жителей Краснодара, результаты которого шокировали — ни один из респондентов не смог назвать депутата по своему округу. При этом люди говорят, что хотят видеть город чистым, зеленым, с достаточным количеством парковок, с удобными маршрутами общественного транспорта, с новыми удобными детскими площадками. Но к кому можно обратиться за этим вопросом — люди просто не знают.

- Это в корне неверно, - считает представитель партии «Новые Люди» Владимир Копылов. - Понятно, что не все интересуются политической жизнью города, но полное, стопроцентное незнание своих депутатов говорит лишь об одном — о людях вспоминаю только тогда, когда начинаются выборы. Все остальное время они даже не пытаются работать. А значит, нужны Новые люди, новые депутаты, которые работают еще до того, как их избрали. В партии отмечают, что действующая сейчас политика по восстановлению единства страны, успешно выполнена. И нуждается лишь в корректировках, направленных, в первую очередь, на раскрытие внутреннего потенциала жителей страны в целом, что, в конечном счете, скажется на дальнейшем развитии России как сильной державы.

- Мы считаем, что времена изменились, и перед нами теперь стоят другие исторические задачи — раскрепостить творческие силы народа и обустроить нашу страну для жизни, — заявил основатель партии «Новые Люди» Алексей Нечаев. Программа партии отличается от программ большинства других политических объединений. Во главу угла «Новые Люди» ставят свободу и право. Право на свободу, здоровье, достаточный для жизни доход, образование, самореализацию.

- В Краснодаре, как и в целом в Росси, очень много талантливых людей, настоящих мастеров, - говорит сторонник партии «Новые люди» Никита Сиразетдинов. – Но далеко не у всех есть возможность реализовать свой потенциал. Поэтому в своей программе мы прописали отдельный пункт — работа и доход. Каждый должен знать, что он может без блата и взяток получить образование, а затем найти достойно оплачиваемую работу. При этом люди должны иметь право свободно высказывать свое мнение. Закон не запрещает иметь собственное мнение, следовательно, Закон должен выступать на стороне человека. И если нет нарушения, то не должно быть и наказания, прямого или опосредованного.

Никита Сиразетдинов. Фото:партия «Новые Люди».

- В привычном смысле слова, мы не можем назвать себя оппозицией, - говорит Сергей Кусмаков. – «Новые люди» - абсолютно новый формат политики. Мы не уходим в плоскость критики и ругательств – такими привыкли видеть «старые» партии. Мы - за конструктив. Мы убеждены в необходимости конкуренции и открытых возможностей. У новых людей принципиально иная позиция. Свой взгляд на то, как нужно управлять страной, как нужно работать.

Подробно с программой можно познакомиться на сайте партии «Новые люди»: https://newpeople.pro/program/.

Напомним, выборы депутатов в городскую думу Краснодара состоятся 13 сентября 2020 года. Партия «Новые люди» будет выдвигать кандидатов по всем 39 округам.