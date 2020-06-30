«Прошлись по всем столам, танцевали, угощали картошкой»: девочки «с масками Бэтмена» сходили в ресторан после карантина

Американские пациентки краснодарского доктора Павла Попова продолжают проходить лечение меланоцитарного невуса. У обеих годовалых девочек вредоносное родимое пятно почти полностью покрыло лица. Маленькой Луне, гражданке США бразильского происхождения, в клинике фотодинамической терапии сделали уже несколько операций.

- У нее убрали невус со лба, очистили веки и нос, - сообщают "КП" - Кубань" врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

Деми при рождении от невуса пострадала меньше. Доктор Попов уже удалил уродливое пятно с носа.

- Мы сейчас лечим рубцы. Это важная часть всех наших процедур, - рассказала мама Луны на своей странице в соцсети.

Между посещениями клиники девочек развлекают в России, как могут. Любимым местом отдыха в Краснодаре для них стал одноименный парк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

- Мы на днях сходили с ресторан со своим маленьким другом по путешествию Деми, - продолжает Кэрол Феннер. - На фото все чинно и благородно. Но она пошла по столам, танцевала и угощала всех картошкой фри.

Следующая операция у Луны намечена только на сентябрь. А пока они ненадолго возвращаются на родину, чтобы продлить визу в Россию.