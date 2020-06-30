2020-06-30T13:15:13+03:00
Общество

«Прошлись по всем столам, танцевали, угощали картошкой»: девочки «с масками Бэтмена» сходили в ресторан после карантина

Луна Феннер и Деми Нгуен продолжают лечиться у краснодарского доктора [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Луна Феннер и Деми Нгуен очень полюбился парк "Краснодар". Фото: Кэрол ФеннерЛуна Феннер и Деми Нгуен очень полюбился парк "Краснодар". Фото: Кэрол Феннер
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Американские пациентки краснодарского доктора Павла Попова продолжают проходить лечение меланоцитарного невуса. У обеих годовалых девочек вредоносное родимое пятно почти полностью покрыло лица. Маленькой Луне, гражданке США бразильского происхождения, в клинике фотодинамической терапии сделали уже несколько операций.

- У нее убрали невус со лба, очистили веки и нос, - сообщают "КП" - Кубань" врачи.

Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

Деми при рождении от невуса пострадала меньше. Доктор Попов уже удалил уродливое пятно с носа.

- Мы сейчас лечим рубцы. Это важная часть всех наших процедур, - рассказала мама Луны на своей странице в соцсети.

Между посещениями клиники девочек развлекают в России, как могут. Любимым местом отдыха в Краснодаре для них стал одноименный парк.

Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

- Мы на днях сходили с ресторан со своим маленьким другом по путешествию Деми, - продолжает Кэрол Феннер. - На фото все чинно и благородно. Но она пошла по столам, танцевала и угощала всех картошкой фри.

Следующая операция у Луны намечена только на сентябрь. А пока они ненадолго возвращаются на родину, чтобы продлить визу в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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