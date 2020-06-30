2020-06-30T21:06:13+03:00
Происшествия

На Кубани ветерану войны вернули деньги, которые присвоила почтальон

Руководство почты взяло дело под свой контроль и после расследования уволило сотрудницу
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Женщина признала вину и попросила у ветерана прощение. Фото: соцсетиЖенщина признала вину и попросила у ветерана прощение. Фото: соцсети
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Михаил Иванович Кирша – ветеран войны, ему 96 лет, живет в Апшеронске. Он награжден орденами Отечественной войны 1-ой степени, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и одиннадцатью юбилейными медалями.

Каждый месяц Михаил Иванович выходит во двор и на лавочке ждет почтальона. Пенсию ему обычно приносят в одно и то же время. Идти самостоятельно в отделение Михаил Иванович уже не может – ноги болят.

Михаил Кирша воевал с 1942 по 1946 год. Был командиром роты в звании старшего лейтенанта.

Михаил Кирша воевал с 1942 по 1946 год. Был командиром роты в звании старшего лейтенанта.

В феврале он помимо пенсии ждал еще и разовую выплату на ремонт, но денег так никто и не принес. Подумал – принесут позже, всякое бывает. Но и спустя время денег не дождался.

Дочь ветерана пошла на почту, чтобы выяснить, почему отец не получил положенные 100 тысяч рублей.

- Вот поручение. Стоит подпись дедушки. Значит, выплату ему отдали в руки, - уверяли сотрудники дочь ветерана. Но потом в отделении провели проверку. А дочь Михаила Иванович в это время обратилась еще и в полицию.

Оказалось, что выплату присвоила женщина, которая обычно разносила деньги. Она сама расписалась за дедушку, а 100 тысяч забрала себе. Но виновницу вычислили быстро и вернули положенные деньги ветерану войны.

- Сотрудницу, которая так некрасиво поступила, уволили. Ущерб, причиненный ветерану, предприятие полностью и незамедлительно возместило, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе УФПС Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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