Удачный эксперимент: кубанский фермер выращивает голубику в условиях Севера

Еще пару лет назад эту ягоду на Кубани не выращивали. Голубика – растение северное, приживается в умеренном или холодном климате: в тундре, лесах, на болотах или торфяниках. Жаркое южное солнце не подходит для этой ягоды. Но в Краснодарском крае все же научились ее выращивать. Первые экспериментальные плантации появились не так давно в Лабинском, Кавказском и Тимашевском районах. В последнем из них – в хуторе Мирном – выращиванием уже второй год занимается молодой фермер – 29-летний Сергей Завьялов. В прошлом году он получил грант от минсельхоза – 1,5 млн рублей. Добавив сбережений, купил трактор, прицеп и холодильное оборудование для хранения будущего урожая.

Сергей Завьялов.Фото: Виталий КАРНАУХ

Сергей – выпускник кубанского сельхоза, окончил факультет агрохимии и почвоведения. Но долго выбирал, с чем связать свою жизнь.

– Хотелось чего-то, что было бы по душе. Голубика и вкусная, и очень полезная, поэтому твердо решил заняться ею, – рассказывает Сергей Завьялов. – У нас в крае немногие ее выращивают, значит, конкуренция небольшая.

Плантация голубики – 2,5 гектаров. Растет ягода на небольших кустах. На фазенде у Сергея Завьялова кусты посажены рядами на достаточно приличном друг от друга расстоянии – чтобы удобно было собирать урожай.

Срывать спелую голубику не приходится, она сама падает в руку.Фото: Виталий КАРНАУХ

– В обычном плодородном кубанском черноземе она расти не будет, нужен специальный грунт, – говорит Сергей, когда мы идем с ним по полю. – Тут нужна особая земля, которая позволит удерживать свой микроклимат в корневой системе. Сначала кусты высаживают в кислый торф, в нем должна быть влага. Корневая система голубики – это симбиоз корня и гриба. Через этот гриб в растение поступает питание, а чтобы он себя хорошо чувствовал, необходима оптимальная микросреда – это значит, что не должно быть слишком сухо, но и с водой не стоит перебарщивать.

Капельный полив.Фото: Виталий КАРНАУХ

К каждому кусту на плантации подведен капельный полив. Хотя поливает свои угодья фермер не больше одного-двух раз в неделю.

– А для того, чтобы среда была в норме, поверхность почвы у куста необходимо мульчировать – то есть покрывать либо травой, либо опилками для сохранения ее свойств, – рассказывает Сергей Завьялов. – Благодаря мульчированию влага в корневой системе кустов сохраняется несколько дней – и это в 35-градусную жару! В первый год я допустил большую ошибку. Не было мульчи, был постоянный полив, в итоге кусты начали болеть. Пришлось их обрезать, благо, что в один сезон удалось понять причину болезни и успеть исправить ошибку.

Так выглядит мульчирование - с помощью опилок сохраняется влага в грунте.Фото: Виталий КАРНАУХ

С ягодой этой много мороки. Когда чернику сорвали, в течение получаса ее необходимо отправить в холодильник. Тогда у нее закупориваются поры, и голубика может храниться до месяца.

Сегодня на плантации Завьялова растет около 5500 кустов голубики. Все саженцы – привозные, но мужчина планирует заняться собственным разведением.

– Я ведь рассаду заказывал из белорусского питомника, но это слишком затратно. Научился уже сам разводить голубику, – улыбается фермер. – С помощью микрочеренкования из одной почки можно получить до тысячи саженцев.

Саженцы голубики.Фото: Виталий КАРНАУХ

Цвести голубика начинает в конце апреля, так что уже летом можно собирать урожай. Сейчас на плантации Сергея как раз идет уборка ягоды. Но голубика – удовольствие не из дешевых. К тому же, для Краснодарского края эта культура новая. И потому за такую диковинку некоторые производители сейчас берут по тысяче рублей за килограмм. Но через две-три недели ягоду начнут везти из Белоруссии – там она хорошо растет. И тогда обвал в цене произойдет до 300-350 рублей за килограмм.

В первое время, по словам фермера, бизнес этот не прибыльный, поскольку для того, чтобы хозяйство себя окупило, должно пройти несколько лет – когда голубика «встанет на ноги» и будет давать хороший крупный урожай. К тому же, дело это сезонное – летом есть, зимой – нет.

Сбор голубики.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Я только первый год получаю урожай. В первый она вегитировала, второй – незначительный урожай, а вот уже в последующие годы можно получить прибыль. Это долгие деньги для вложений, – итожит Сергей Завьялов.

Поставляет мужчина голубику оптом в магазины района и края, а также продает в розницу по заказам через интернет-страничку.

КСТАТИ

В промышленных масштабах в регионе голубику выращивает только одно предприятие – находится оно в Новокубанском районе. Ягода для края новая, но есть шансы, что она сможет встать на одну полку с клубникой и черешней!

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА

Для того чтобы получить финансовую поддержку от государства, рекомендуется обратиться в министерство сельского хозяйства Краснодарского края. Грант для начинающих фермеров гарантирует до 90% затрат, максимальный размер – до 3 млн для разведения крупного рогатого скота, до 1,5 млн – для других видов деятельности.