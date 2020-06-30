2020-06-30T16:05:25+03:00
Общество

Стоматология XXI века: Почему мосты используют все реже и какие виниры лучше ставить

Современные технологии позволяют за очень короткий срок преобразить улыбку
Владимир ПАВЛОВ
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Слева редактор радио «КП» Егор Казаков, справа владелец клиники «Медисса Арт» Вартан СаркисянСлева редактор радио «КП» Егор Казаков, справа владелец клиники «Медисса Арт» Вартан СаркисянФото: Архив "КП"
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Мы все хотим, чтобы наши зубы всегда были здоровыми и крепкими. Чтобы была сияющая улыбка. Это придает уверенности в себе. Не говоря уже о том, что здоровые зубы - это залог здоровья всего организма.

Вартан Саркисян: К дантистам все приходят за красивой «голливудской» улыбкой

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Современная стоматология очень сильно шагнула вперед. Вместо тех железных мостов, которые использовали 15 лет назад, сегодня уже не везде используют даже керамические.

- Мы в клинике уже года три назад отказались от мостов и делаем имплантацию, - говорит в эфире трехкратный лауреат премии «Стоматолог - ортопед года» и владелец клиники «Медисса Арт» Вартан Саркисян. - Должен быть зуб на этом месте? Значит, его надо туда вернуть. Из-за развития технологий стоимость имплантата уже приблизительно равна стоимости мостовидного протеза.

В новой технологии есть ряд преимуществ. Во-первых, не нужно менять через 10 лет. Во-вторых, не страдают соседние зубы. Их не шлифуют, не подпиливают. В-третьих, это анатомически правильно для челюсти с точки зрения нагрузки во время еды. В-четвертых, нет неприятного запаха изо рта. В-пятых, современные имплантаты приживаются в 98% случаев.

- Мы ставим надежный титан и такую же надежную диоксид-циркониевую коронку. По ним хоть молотком бей, не расколются, - говорит стоматолог-ортопед. - Чего не скажешь о керамических имплантатах, которые часто кололись.

КАК ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ

Если все зубы на месте, но улыбка выглядит весьма средне, врачи с косметической точки зрения рекомендуют виниры. Это такие очень тонкие, но очень прочные накладки на зубы. Виниры ставят один раз, зато эффект просто фантастический.

- У меня в клинике используются только самые прочные и долговечные виниры. Керамические. Они плотно прилегают к зубу и защищают его от всевозможных агрессивных сред. Под винирами невозможно образование кариеса, - объясняет Вартан Саркисян. - Улыбка становится белоснежной и ровной. Если пациент ставит виниры, то мы в силах изменить длину и форму зубов. В отдельных случаях можем и прикус скорректировать.

Установка виниров - это комплексный процесс, к которому нельзя подходить с точки зрения рутинной работы. Врач должен видеть итоговый результат и к нему стремиться. Иначе все придется переделывать.

- Керамические виниры очень долговечны. Если ими не грызть постоянно орехи и не подвергать подобным сверхнагрузкам, то срок службы будет достигать 30 лет, - отмечает стоматолог-ортопед.

КОГДА ЗУБОВ ОСТАЛОСЬ МАЛО

Давайте будем объективны, с возрастом своих зубов остается все меньше и меньше. Какие варианты могут подойти для пожилых людей?

- Для начала нужно определить, насколько оставшиеся зубы здоровы. Делается 3D-рентген. Мы смотрим процент остатка костной ткани, есть ли смысл сохранять зубы, - рассказывает стоматолог-ортопед и владелец клиники «Медисса Арт» Вартан Саркисян. - Если зубы плохие, то мы можем предложить пациенту вернуть полноценные жизнь и улыбку с помощью технологии «All in 4». Мы ставим по 4 имплантата на каждую челюсть и на них крепим акриловый протез. Его не надо снимать, прослужит он до 30 лет. Эта технология пришла к нам из Европы. Там ею активно пользуются пенсионеры. По сравнению с протезированием каждого зуба, такая технология дешевле в пять раз.

Как мы узнали, в стоматологии сегодняшнего дня одну проблему можно решить несколькими способами. И все же самый лучший - лечить зубы вовремя.

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. Фото: Архив "КП"

.Фото: Архив "КП"

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