2020-06-30T23:16:23+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Краснодарском крае 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

1 июля 2020 года в Краснодарском крае проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ
Евгения СОРОКА
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Голосование продлится до 20 часов.Голосование продлится до 20 часов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дни предварительного голосования завершились. 1 июля 2020 года в Краснодарском крае проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Участковые избирательные комиссии распахнут свои двери с 8 утра.

В связи с нынешней эпиобстановкой на всех пунктах для голосования будут соблюдаться санитарные требования. Как минимум дважды в день все помещения обработают дезинфицирующими средствами. Каждые два часа в течение всего дня пункты для голосования будут проветривать.

Прежде, чем жителя Кубани допустят к голосованию, ему измерят температуру. Также на входе человек сможет обработать руки санитайзером и надеть средство защиты. Кстати, ручки выдают одноразовые. А еще тщательно будет соблюдаться социальная дистанция.

Стоит сказать, что еще до 1 июля больше половины жителей Кубани сделали свой выбор, поучаствовав в голосовании по поправкам в Конституцию.

- С 25 по 29 июня бюллетени получили 2 464 333 человека, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом избиркоме. - Это составляет 58,4% от общего количества граждан, включенных в списки участников голосования на территории края.

ВАЖНО!

Участки для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Привычных буфетов в этот раз по понятным причинам не будет. Так что лучше перекусить дома. А еще, собираясь на избирательный участок, не забудьте взять с собой паспорт.

«Комсомольская правда-Кубань» ведет прямую трансляцию с участков для голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Краснодарском крае 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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