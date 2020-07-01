2020-06-30T23:16:23+03:00
Здоровье

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 июля 2020: возобновлены автобусные экскурсии, открыто почти 500 объектов турпоказа

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 1 июля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Курортный сезон в Краснодарском крае уже началсяКурортный сезон в Краснодарском крае уже началсяФото: Виталий КАРНАУХ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 1 июля. За последние сутки в регионе подтверждено 60 случаев заболевания коронавирусом. Эпидситуация остается стабильной.

Больше всего новых случаев в Краснодаре – 18, на втором месте Сочи с восемью заболевшими за сутки.

– Общее число подтвержденных случаев коронавируса в крае составляет 5982. При этом 4705 пациентов уже выписаны с выздоровлением, в том числе 67 – за последние сутки. 76 – скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 12 человек, 3 – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Коронавирус в Краснодарском крае, статистика Фото: Яндекс

Коронавирус в Краснодарском крае, статистикаФото: Яндекс

За минувшие сутки в Краснодаре и Сочи скончались два пациента – мужчины 45 и 52 лет, у обоих были сопутствующие хронические заболевания. Число жертв вируса в Краснодарском крае составило 76.

В крае продолжают работу обсерваторы, но только для тех, кто прибыл из-за рубежа. Сейчас в них находятся 192 человека.

Жители других регионов России могут свободно приехать в Краснодарский край, заселиться в отель и отдыхать, в том числе и на пляже.

Коронавирус на курортах Краснодарского края 1 июля 2020

На Кубани отменили справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Но необходимо соблюдать все санитарные нормы, а также социальную дистанцию и масочный режим в помещениях.

В Краснодарском крае открыты зоопарки, океанариумы и дельфинарии с ограничением на число проданных билетов 10% от общего числа мест. Разрешено посещение парков, скверов, набережных и других мест массового отдыха для прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.

Что разрешено на курортах Краснодарского края

Что разрешено на курортах Краснодарского края

Отдыхающие также могут воспользоваться автобусными экскурсиями. Работают турагентства, которые организовывают реализуют такие поездки. Возможны походы в музеи, группами не более пяти человек.

Что запрещено на курортах Краснодарского края

Что запрещено на курортах Краснодарского края

– В то же время остаются недоступными для посещения аквапарки, кинотеатры, а также театры и концертные залы, – сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

В общей сложности можно посетить 480 объектов турпоказа, которые находятся на открытом воздухе.

Коронавирус в Анапе 1 июля 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID 19. Общее число заболевших в городе-курорте составляет 49 человек.

Коронавирус в Сочи 1 июля 2020

В Сочи за последние сутки подтвердили диагноз у 8 человек. Лечение продолжают 95 человек.

Коронавирус в Геленджике 1 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала недели зафиксировано только один новый пациент.

Коронавирус в Туапсе 1 июля 2020

В Туапсе нет новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в Ейске 1 июля 2020

В Ейском районе за минувшие сутки 1 новый случай инфицирования коронавирусом, а с начала недели появилось всего 3 новых пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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