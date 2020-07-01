Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 июля 2020: возобновлены автобусные экскурсии, открыто почти 500 объектов турпоказа
Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 1 июля. За последние сутки в регионе подтверждено 60 случаев заболевания коронавирусом. Эпидситуация остается стабильной.
Больше всего новых случаев в Краснодаре – 18, на втором месте Сочи с восемью заболевшими за сутки.
– Общее число подтвержденных случаев коронавируса в крае составляет 5982. При этом 4705 пациентов уже выписаны с выздоровлением, в том числе 67 – за последние сутки. 76 – скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 12 человек, 3 – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Коронавирус в Краснодарском крае, статистикаФото: Яндекс
За минувшие сутки в Краснодаре и Сочи скончались два пациента – мужчины 45 и 52 лет, у обоих были сопутствующие хронические заболевания. Число жертв вируса в Краснодарском крае составило 76.
В крае продолжают работу обсерваторы, но только для тех, кто прибыл из-за рубежа. Сейчас в них находятся 192 человека.
Жители других регионов России могут свободно приехать в Краснодарский край, заселиться в отель и отдыхать, в том числе и на пляже.
Коронавирус на курортах Краснодарского края 1 июля 2020
На Кубани отменили справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Но необходимо соблюдать все санитарные нормы, а также социальную дистанцию и масочный режим в помещениях.
В Краснодарском крае открыты зоопарки, океанариумы и дельфинарии с ограничением на число проданных билетов 10% от общего числа мест. Разрешено посещение парков, скверов, набережных и других мест массового отдыха для прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.
Что разрешено на курортах Краснодарского края
Отдыхающие также могут воспользоваться автобусными экскурсиями. Работают турагентства, которые организовывают реализуют такие поездки. Возможны походы в музеи, группами не более пяти человек.
Что запрещено на курортах Краснодарского края
– В то же время остаются недоступными для посещения аквапарки, кинотеатры, а также театры и концертные залы, – сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
В общей сложности можно посетить 480 объектов турпоказа, которые находятся на открытом воздухе.
Коронавирус в Анапе 1 июля 2020
В Анапе за последние сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID 19. Общее число заболевших в городе-курорте составляет 49 человек.
Коронавирус в Сочи 1 июля 2020
В Сочи за последние сутки подтвердили диагноз у 8 человек. Лечение продолжают 95 человек.
Коронавирус в Геленджике 1 июля 2020
В Геленджике за последние сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала недели зафиксировано только один новый пациент.
Коронавирус в Туапсе 1 июля 2020
В Туапсе нет новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в Ейске 1 июля 2020
В Ейском районе за минувшие сутки 1 новый случай инфицирования коронавирусом, а с начала недели появилось всего 3 новых пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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