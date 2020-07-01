В Краснодарском крае с 1 июля введен особый налоговый режим для самозанятых. Теперь жители региона могут легализовать свою деятельность, если они работают сами на себя и не нанимают сотрудников по трудовым договорам. Еще одно условие – годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

В начале 2019 года новый налоговый режим ввели четыре региона - Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. В декабре 2019 года в эксперимент включились еще 19 регионов. С 1 июля 2020 года налог на профессиональный доход вводят в остальных регионах.

Как стать самозанятым в Краснодарском крае с 1 июля 2020

Самозанятым в Краснодарском крае стать легко. Это можно сделать в приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Законом не определен четкий список видов деятельности для самозанятых. Это может быть производство и продажа товаров собственного производства, а также оказание услуг. Например, перепродажа товаров уже не попадает под новый налоговый режим.

Зато самозанятым можно оформиться сдавая квартиру, делая ремонты, проводя фотосессии или праздники, а также выполняя удаленную работу по Сети. Таксисты, домашние кондитеры, бухгалтеры и юридические консультанты, а также мастера маникюра могут ощутить серьезные плюсы, зарегистрировавшись в качестве самозанятых.

Самозанятым не нужно составлять налоговую отчетность и закупать контрольно-кассовую технику. Кроме того, не нужно платить страховые взносы. Стать самозанятыми могут и индивидуальные предприниматели, не закрывая ИП.

Налоговая ставка для самозанятых в Краснодарском крае с 1 июля 2020

Самое главное – налоговая ставка. Самозанятый платит 4%, если деньги поступили от физлица или 6% с платежей от организаций и ИП. Больше ничего платить не нужно, даже если поступлений нет несколько месяцев.

- Введение в действие налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого предпринимательства и микробизнеса, - рассчитывают в краевом ЗСК.

Краевые власти считают, что новый налоговый режим даст возможность легализоваться тем, кто вел деятельность неофициально, и уплачивать налоги тем, кто раньше не мог это сделать в силу отсутствия подходящего режима, или механизма.

- Думаю, что желающих перейти на него будет достаточно. С учетом того, что на Кубани сильно развит во многих сферах и отраслях сегмент малого бизнеса, этот налог сможет стать весомым дополнительным источником доходов краевого бюджета, - заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Всю информацию о новом налоговом режиме и истории самозанятых из других регионов читайте в спецпроекте КП.

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