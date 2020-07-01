«Вы же скончались»: внучка знаменитого врача пришла в банк за пенсией, а ей заявили, что она умерла

78-летняя Ирма Нильсен из Сочи вот уже месяц не может получить свою пенсию. И не потому, что деньги где-то застряли. По документам женщины просто больше нет.

- Мама пошла в банк за пенсией, а там ей сказали, что получатель, то есть она, уже умер, и деньги не дадут, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» дочь женщины Евгения Нильсен. – И мы не можем выяснить, как такое вообще могло случиться. Мама ведь жива. Она зимой прилетала ко мне в гости. Я сама живу в Питере. Но из-за коронавируса мама задержалась у нас и обратно в Сочи вернулась лишь 1 июня.

Когда Ирма Евгеньевна приехала в родной город, пошла в банк, чтобы получить пенсию.

- Уже на протяжении нескольких лет мама забирает положенное пособие раз в год. Здоровье у нее неважное, каждый месяц ходить в банк ей тяжело. И такой вариант получения выплат для нее самый надежный. Сколько времени все хорошо было, - говорит дочь. - А тут - какая-то неразбериха. Мама подошла к кассе отделения своего банка и, протянув свои документы, вдруг услышала: «Погодите. Так вы же умерли!»

В музее есть экспозиция, посвященная семье. Фото: instagram.com/khostinskiimuzei

Пожилая женщина едва не потеряла дар речи. Оказалось, что она числится умершей в информационной базе. Соответственно, объясняла работница банка, и законная пенсия ей не полагается.

- Ну вот же я, стою живая перед вами! - пыталась переубедить девушку Ирма Евгеньевна.

Но в банке лишь разводили руками.

На помощь пожилой женщине пришла соседка, она обратилась к участковому, чтобы те разобрались, в чем же дело. Правоохранители подключились, начали проверку.

- Но время идет, а ничего толком не решается, - расстроенно говорит Евгения. - То, что это ошибка, у меня нет сомнений. Но до сих пор не понимаю, когда это произошло. Ведь я покупала билеты для мамы, паспорт ее был действительным, не возникло проблем и в аэропорту. К тому же, у мамы такие редкие имя и фамилия, не спутаешь с другим человеком.

В Сочи Ирму Евгеньевну, и правда, знают многие - она внучка знаменитого невролога и физиотерапевта Евгения Александровича Нильсена. В Хостинском музее даже есть коллекция предметов, принадлежащая трем поколениям врачей семьи Нильсен. На выставке личные вещи, старые снимки и документы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проблему стали решать после звонка «КП»

Ситуация начала разруливаться, когда семья придала эту неприятную историю огласке. «КП» - Кубань» начала выяснять, откуда же ноги растут. Как оказалось, произошел какой-то технический сбой в базе загса. Уж как так получилось, что женщину записали в покойницы - не ясно, однако проблему очень быстро согласились решить.

- Ей необходимо подойти к нам с паспортом. После чего ей выпишут справку об отсутствии записи акта о смерти, - пояснили «КП» - Кубань» в управлении ЗАГС по Краснодарскому краю.

На этом, увы, «воскрешение» не заканчивается. Женщине также необходимо будет обратиться в местное отделение Пенсионного Фонда.

- В данном случае пожилой женщине нужно будет обратиться к двум специалистам. Сначала к сотруднику, который занимается пенсиями, чтобы выплату возобновили. Далее ей придет на помощь сотрудник персонального учета, который на основе той самой справки из загса и актуализирует в информационных системах ПФР, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Владимир Обиход.

Кроме того, как удалось узнать «Комсомолке», в территориальном отделе по вопросам миграции данные уже поправили - паспорт обновили.

НА ЗАМЕТКУ

Проверить, действителен ли до сих пор паспорт, может каждый. Для этого создан специальный сервис на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. Там необходимо вбить номер и серию документа. Через пару секунд отобразится актуальная информация о том, в порядке ваш паспорт или нет.

Если там окажется ошибка, то об этом можно сообщить на том же самом сайте. Дополнительно необходимо будет ввести электронный адрес и мобильный телефон.

- Информация о некорректных данных попадет в тот регион, где вы получали паспорт, - рассказывают в МВД. - Максимум за неделю все ошибки будут исправлены.