«Ласточки» возвращаются: В Краснодарском крае с 3 июля возобновят семь маршрутов на Черное море

Еще весной, когда в Краснодарском крае коронавирус только набирал обороты, среди туристов резко упал спрос на передвижение. Жители других регионов страны решили повременить с поездкой. А позже стало известно, что движение самолетов и поездов временно прекратили, в регионе ввели карантин.

Продлились ограничительные меры чуть меньше трех месяцев. Когда эпидситуация в регионе нормализовалась, ограничения сняли. Воздушное сообщение восстановили, а теперь возвращаются скоростные поезда. Речь идет о семи маршрутах, которые ездили до побережья. Первые послекарантинные «Ласточки» полетят 3 июля. Отправление поездов будет ежедневным.

- Продажа билетов уже стартовала, - говорят в РЖД. - Подробнее ознакомиться с графиком движения поездов, стоимостью билетов можно на официальном сайте РЖД и в железнодорожных кассах.

КОНКРЕТНО

Снова начнут ходить поезда № 802/801 Адлер – Краснодар. С вокзала кубанской столицы «Ласточка» стартует в 18:49, в Адлер прибывает в 23:27. Обратно поезд отправляется в 05:19 и в 10:05 - на конечной остановке. Стоимость билета в одну сторону - от 613 рублей.

Кроме того, возобновляют движения поезда № 804/803 Имеретинский Курорт – Краснодар. Из краевого центра отправление запланировано в 13:22, на конечной остановке вагоны будут в 17:58. Обратно поезд стартует в 12:56 и прибывает в Краснодар в 17:25. Цена билета в одну сторону - от 613 рублей.

Также с 3 июля запускают поезда № 814/813 Адлер – Майкоп. Из республики Адыгеи «Ласточка» полетит в 18:28, на курорт прибывает в 00:07. Обратно отправление стартует в 06:56, в Адлере поезд будет в 12:37. Билет в одну сторону обойдется от 613 рублей.

Наконец возвращаются и поезда №816/815 Роза Хутор – Краснодар. Из кубанской столицы вагоны начнут ходить с 4 июля. Вагоны отправляться будут в 07:26, на вокзале в Эсто-Садок поезд прибудет в 12:52. Обратно «Ласточка» поедет в 17:08, в Краснодар состав приедет в 22:47. Стоимость билета в одну сторону - от 511 рублей.

Еще один долгожданный маршрут № 822/821 Имеретинский Курорт – Краснодар. Из кубанской столицы состав курсировать начнет с 4 июля. Время отправления - 05:58, к вокзалу у Олимпийского парка поезд прибудет в 11:13. В обратном направлении «Ласточка» отправляется в 20:07. На конечной остановке состав окажется в 01:10. Билет в одну сторону обойдется от 613 рублей.

Пассажиров будут также ждать поезда № 818/817 Краснодар – Кисловодск. От вокзала кубанской столицы состав отправляется в 15:52. В 22:08 поезд прибудет в Кисловодск. Обратно «Ласточка» стартует в 06:17, в Краснодар пассажиры приедут в 12:25. Цена билета в одну сторону - от 954 рублей.

Возобновляет движение и поезд № 826/825 Имеретинский Курорт – Армавир. Правда, теперь между городами составы будут курсировать чаще - не три раза в неделю, а ежедневно. Согласно расписанию, из Армавира поезд стартует в 06:22 и прибывает на конечную остановку в 12:55. Обратно состав отправится в 16:06 и прибудет на вокзал курорта в 22:38. Билет в одну сторону обойдется от 699 рублей.