Cокровища Анапы

Позади тревожная весна с массой ограничений и запретов, и теперь настала пора забыть обо всех проблемах, отдохнуть, набраться сил и укрепить свой иммунитет, чтобы он сумел выстоять перед натиском зловредных вирусов. А значит, пора отправляться в Анапу - ведь самый семейный курорт нашей страны вновь встречает гостей.

А мы расскажем о главных сокровищницах приморского города, которые помогут вам провести незабываемый отпуск, сделать крышесносные фото и отведать шедевры кулинарии от лучших поваров побережья.

Российское «средиземноморье»

Анапа признана самым солнечным городом России, в котором 296 дней в году светит солнце. Климат средиземноморского типа, умеренно влажный и теплый. Уникальным его делает потрясающий симбиоз трех климатических зон - морской, степной и горной.

Приятная терапия

Самый доступный метод лечения на курорте - аэротерапия. Прогуливаешься по набережной или по паркам и скверам, вдыхаешь полной грудью насыщенный фитонцидами морских водорослей и хвои воздух получаешь лечебную процедуру. Все гости Анапы (не говоря уже о местных жителях) могут получить курс уникальных оздоровительных процедур. Например, псаммотерапия (лечение нагретым песком), гелиотерапия (солнечные ванны) и талассотерапия (лечение морской водой).

Терренкур - дозированная ходьба - на Пионерском проспекте особенно полезен для людей с заболеваниями верхних дыхательных путей - здесь растет свыше 4 тысяч сосен. Приятным бонусом станет эстетическое наслаждение от новой вечерней подсветки проспекта.

Живая вода и целебные вина

Анапа из года в год получает почетное звание «Лучший бальнеологический курорт мира» по версии Международной федерации бальнеологии и курортологии (ФЕМТЕК).

Всего на курорте 9 бюветов на территории санаториев «Вита», «Родник», «Рябинушка», «Мотылек», «Золотой берег», «Надежда», «Анапа», СКК «Анапский» и пансионата «Урал».

Помимо этого, всем желающим доступны четыре бювета: «Центральный» (проспект Революции, 3), «Родник» (Пионерский проспект, 30), «Жемчужина России» (Пионерский проспект, 253) и «Витязево» (село Витязево, проспект Южный, 42).

Целебные воды лечат желудочно-кишечные, аллергические, гинекологические и другие заболевания. Лечебно-столовой воде «Семигорской» неоднократно присуждали золотые медали на престижных международных выставках. Эта вода не имеет аналогов во всем мире. Во время одного из визитов в Анапу академик РАМН Александр Николаевич Разумов подчеркнул, что местные минеральные воды уникальны и обладают способностью на 25 процентов очищать клетки организма, продлевая молодость, поэтому им нет цены.

А еще в анапских здравницах практикуют лечение виноградом (ампелотерапия) и вином (энотерапия). Эти вкусные процедуры эффективны при нарушениях сердечно-сосудистой системы, пороках сердца, нервных расстройствах, способствуют исцелению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Лечебные грязи возвращают к жизни

Знаменита Анапа и лечебными грязями. На курорте свыше 50 грязевых вулканов с большими запасами целебного вещества - это единственное месторождение сопочной грязи в России. Она нашла применение в анапских здравницах и косметологии, в лечении многих хронических заболеваний, в том числе болезней кожи и опорно-двигательного аппарата.

Симфония водяных струй

Во время полуденного зноя приятно отдохнуть около фонтана. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В летний зной приятно прогуляться в скверах и отдохнуть у прохладных фонтанов. И выбрать здесь есть из чего: большой светомузыкальный комплекс на площади перед зданием администрации, а также фонтаны в парке «Ореховая роща», в сквере на бульваре Евскина, на улице Ленина, на набережной.

Новинками стали водные сооружения в реке Анапка, где начинается Пионерский проспект, и «Сердце влюбленных» на бульваре Гудовича.

Парк 30-летия Победы может похвастаться фонтаном и цветочными клумбами, городком аттракционов, а также крупнейшим в Анапе аквапарком «Золотой пляж» и грандиозным автотреком «Формула-1».

Пляжи на любой вкус

Летний отдых подразумевает пляж и море. И в этом плане Анапе есть чем порадовать даже самых требовательных гостей. Протяженность пляжей курорта составляет более 70 километров: на 49 км простираются песчаные, на 27 км - галечные. Вы можете быть в гуще событий на центральном пляже или же выбрать незабываемый релакс в окружении магических сил природы - шума волн, крика чаек и танцев дельфинов.

Галечные пляжи расположены в стороне Сукко. Песчаные - простираются в сторону Витязево с его песчаными дюнами и далее, завершаясь на прекрасном «полуострове Свободы» - Бугазской косе.

Наиболее популярным для отдыха с детьми с советских времен считался Пионерский проспект. Здесь расположены широкие песчаные пляжи Джемете, которые даже в самый разгар сезона не похожи на площадь в базарный день. Здесь развитая инфраструктура и множество пляжных и городских развлечений для всей семьи. Если же душа просит умиротворения или же, напротив, вы заядлый экстремал - отправляйтесь на Бугазскую косу в район станицы Благовещенской. Это центр притяжения любителей кайтсерфинга и виндсерфинга, ведь именно на Благе лучшие в России волны. Кроме того, здесь уникальная природа. Многокилометровые пляжи с янтарным оттенком состоят из ракушек, поэтому даже при неспокойном море вода остается кристально чистой.

Туристическая Мекка

Кайтсерферы со всех уголков страны едут на Бугазскую косу за лучшими в России волнами.Фото: Нина КУРЯШКИНА

Окрестности Анапы - это рай для туристов и ценителей невероятных фотографий. Расчехляйте свои камеры, готовьте селфи-палки и вперед, осваивать живописные места! Туристов притягивает Кипарисовое озеро близ села Сукко. Прямо в воде здесь растут 32 североамериканских болотных кипариса. Их изображение украшало обложку National Geographic. По берегам вдоль озера расположился естественный дендрарий с уникальными деревьями.

Еще одно сокровище Анапы - природный заповедник «Утриш», на обширной горной территории которого растут редчайшие породы тысячелетних можжевельников, сосны и фисташки. Горы, водопады и галечный берег с прозрачной, как слеза, морской водой - настоящий рай на земле.

Внимание любителей истории наверняка привлечет действующий маяк-памятник с барельефами в честь моряков Азово-Черноморской флотилии, расположенный на каменном мысе рядом с заповедником и дельфинарием.

Если хотите запечатлеть невероятные виды, отправляйтесь на «Ласточкины гнезда» близ села Супсех. С этой смотровой площадки вы сможете любоваться морскими просторами на десятки километров вокруг. В хорошую погоду можно даже увидеть Благовещенскую. Рядом расположена еще одна местная достопримечательность - лестница «800 ступеней». По крутому берегу она выведет вас на пляж с бирюзовой водой. Чтобы пройти ее, понадобится физическая подготовка, но на всем протяжении лестницы установлены лавочки, где можно перевести дух и насладиться красотами.

Любителей дельфинов приглашают местные дельфинарии в Большом Утрише, в центре Пионерского проспекта и в селе Витязево. А посмотреть на них в естественной среде обитания можно, отправившись на морские прогулки.

В Анапе развиты и маршруты агротуризма с посещением местных виноделен, фермерских хозяйств, прудов и пасек.

Также можно отправиться на конную прогулку в утопающих в зелени окрестностях Варваровки и побывать на рыцарском турнире в замке «Львиная голова» рядом с Сукко, посетить африканскую деревню и черкесский аул.

Тайны античной Горгиппии

Приколснуться к истории города можно в археологическом музее "Горгиппия". Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Если в душе вы исследователь и загадки и тайны древности привлекают вас, словно культовых героев Индиану Джонса и Лару Крофт - вам точно пора в Анапу.

Более 2500 лет назад курорт носил название Горгиппия. Получил он его в честь царского наместника Горгиппа и располагался на территории древних синдов. В первом и втором веках нашей эры он был крупным промышленным центром и даже чеканил собственные монеты. Но впоследствии город ремесленников не выдержал нашествия варваров.

Прикоснуться к той эпохе можно на старом городище с частично раскопанными кварталами в музее-заповеднике под открытым небом «Горгиппия». Это единственный в России музей, расположенный на площадке для археологических раскопок. Здесь собраны ценные экспонаты древнейшей истории - саркофаги городской знати, посуда, мраморные надгробия.

Для полного погружения в античность следует посетить музей-мастерскую «Античная Горгиппия». В экспозиции множество разнообразных предметов посудного производства древних горожан. В мастерской работают профессиональные художники, создающие точные копии шедевров античной керамики.

По следам древних христиан

Ценители христианской культуры оценят красивейшие святыни, каждое из которых имеет оригинальное архитектурное решение. В самом сердце Анапы расположен старейший Свято-Онуфриевский храм, являющийся объектом исторического наследия, в селе Витязево - храм святого Георгия Победоносца, в Гай-Кодзоре - Армянская апостольская церковь Святого Георгия, в Варваровке - храм святой великомученицы Варвары, в Юровке - храм Новомучеников и исповедников Российских, в Джигинке - храм Всех Святых.

Героическое прошлое

В 2011 году Анапе был присвоен высокий статус - Город воинской славы «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Поэтому в городе множество памятных мест, посвященных этой героической странице истории. Только за последние годы открыты скверы воинской славы в селе Супсех и хуторе Рассвет, парк военной техники на Симферопольском шоссе, где можно увидеть легендарные Т-34 и «катюшу», оружие времен Великой Отечественной войны и созданное после.

На городской набережной расположилась Аллея памяти с именами героев. Также в Анапе много монументов, напоминающих о событиях жестокого военного времени: памятники, обелиски, братские могилы - все они в идеальном состоянии, о них заботятся власти и местные жители.

Сезон цветов и света 2020

В этом сезоне Анапу украсили 140 тысяч цветов. Так, знаменитые цветочные часы на углу улиц Ленина и Крепостной обрели свежий наряд из 6500 колеусов и гацаний - экзотических растений родом из Южной Африки. Над кварталом улицы Горького высится огромный светомузыкальный тоннель из тысячи ламп. В этом сезоне в Анапе появилась новая достопримечательность - Триумфальная арка в честь подвигов российских войск в войне с Турцией. Арку украшают каменные барельефы с героическими событиями из истории города воинской славы и портретами знаменитых военачальников, которые в разные годы сражались у крепостных стен. А на набережной появились оригинальные фонари в виде парусов.

Рай для гурманов

Если вы знаете толк в еде и напитках - Анапа точно сумеет вас порадовать. Здесь можно угоститься армянскими, греческими, узбекскими, черкесскими, казачьими народными блюдами. В кафе и ресторанах подают горячий ароматный шашлык прямо с шампура, чебуреки и хачапури, самсу и гиро, манты и хинкали, суджук и бастурму. Любители сладкого могут побаловать себя медовой пахлавой, чурчхелой невероятных расцветок и с разнообразием начинок, щербетом и рахат-лукумом.

Из морепродуктов здесь популярна жареная барабулька, которую также называют султанкой. А настоящих гурманов ждет устричная ферма на Большом Утрише. Там же расскажут и покажут, как правильно отведать деликатес, чтобы ощутить максимальную глубину его вкуса.

Визитной карточкой кулинарии побережья по праву считаются черноморские мидии. В Анапе даже проходит фестиваль мидий. Несколько лет назад здесь поставили мировой рекорд, приготовив 150-килограммовую порцию мидий. Самые свежие и натуральные кубанские продукты можно приобрести на местных ярмарках. Поскольку фермеры не платят за аренду, цены на продукции здесь ниже рыночных. Это ли не повод отведать свежие овощи, фрукты, ягоды, а также сыры, колбасы, копчености собственного производства?

ДОСЛОВНО

Юрий Поляков, глава города-курорта Анапа. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

«Уверен, что именно сейчас, после того, как весь мир приходит в себя после удара коронавируса, наш курорт будет особенно востребован. Многие приедут, чтобы отдохнуть и расслабиться, но еще больше – чтобы набраться сил и здоровья. Для этого у нас есть всё необходимое: современная диагностическая и лечебная база санаторно-курортного комплекса, уникальная природа, бальнеологическая составляющая. Всё это и многое другое – по самым доступным ценам и на высоком уровне. Приезжайте! В Анапе вам рады всегда. Южное гостеприимство гарантируем!» (Глава города-курорта Анапа Юрий Поляков).