В Сочи туристы удивляются молочным рекам

В Сочи поехали туристы. Людей здесь так много, что к середине июля обещают стопроцентную загрузку. После карантина на курорте открылись и туристические маршруты. Один из них – к Агурским водопадам, что находятся в горах Сочи.

Когда отдыхающие видят горные реки, удивляются – почему вода в них белая?

Когда отдыхающие видят горные реки, удивляются – почему вода в них белая? Фото: @ann_image77

Реки Агура и Мацеста называют молочными, известняковыми или, более романтично – туманными.

- Причина необычного цвета воды – выход сероводорода. На этих участках не живут представители фауны, реки безжизненны. Например, земноводные обитают выше или ниже по течению реки., - говорит доктор биологических наук, заслуженный эколог России Борис Туниев.

В департаменте курортов и туризма городской администрации «Комсомольской правде» - Кубань» пояснили, что сероводородная вода считается главным природным лечебным фактором Сочи. Именно поэтому в центре герба Сочи изображена чаша, наполненная огненной водой и символизирующая знаменитую Мацесту. Она лечит болезни опорно-двигательного аппарата, кожу, восстанавливает функции сердечно–сосудистой и нервной систем и омолаживает.

Но это не значит, что в «молочных» реках можно запросто купаться. Фото: @ann_image77

Но это не значит, что в «молочных» реках можно запросто купаться. Лечение сероводородной водой можно проводить только под наблюдением врачей в специализированных учреждениях.

В бальнеологическом курорте «Мацеста» обратили внимание, что существует немало легенд, связанных с «молочными» реками Сочи. Вот одна из них. В давние времена, в ночь, когда в семье горца Керендука родилась девочка, в горной реке, словно пламя, отражалась луна. И отец, по традиции тех времен, назвал дочь гордым именем Мацеста — огненная вода. Девушка выросла скромной, доброй, красивой — многие юноши мечтали о такой невесте.

Мацеста решила любой ценой добыть целебную огненную воду. Фото: @ann_image77

Но, однажды родители тяжело заболели, и Мацеста решила любой ценой добыть целебную огненную воду. Не побоявшись злого Духа недр, охранявшего источник от людей, она проникла в пещеру и вступила с ним в неравную схватку. Отважная девушка погибла, но открыла воде путь на поверхность.

Как сообщалось ранее, в горах Сочи исчезло озеро.