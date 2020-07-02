В Краснодарском крае адская жара: советы врачей, как спастись от зноя

Если первая половина июня выдалась, мягко скажем, прохладной и дождливой, то последние дни месяца начали испытывать жителей Кубани на прочность. Те, кто уже изнывает от жарких деньков, готовьтесь - это не предел.

До конца рабочей недели температура днем ожидается 35-36 градусов, а в выходные дни, 4 и 5 июля, поднимется до +38. Причем такая знойная погода установится по всему краю. Исключением станут разве что горные районы Сочи. А уже с 6-го числа жителям региона придется особенно тяжело - отметки подскочат до +39. И, судя по тому, что осадков не ожидается, да и ветра толком не будет, духота будет стоять нестерпимая.

- Причина таких высоких температур - антициклон, который оказывает влияние на Краснодарский край. Доставлять неудобства он будет ближайшую неделю, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. руководителя, начальника Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский. - Но, стоит сказать, аномальной эту жару назвать нельзя. От среднемесячных температур за последние 5-10 лет, нынешние значения не сильно отличаются. Это наше стандартное, кубанское лето.

КАК ДЕЛА У АГРАРИЕВ

Сейчас на территории региона уже действует высокая пожароопасность (4 класс), в северо-восточных районах - ситуация чрезвычайная (5 класс). Так что у спасателей может прибавиться работы, если туристы будут неосторожны с огнем.

Непросто сейчас и аграриям, которые надеялись, что в июне пройдут хорошие дожди. Но, увы, осадков оказалось недостаточно, чтобы увлажнить почву.

- Из-за преобладания жаркой погоды влагозапасы в почве понизились до удовлетворительных, в некоторых районах до недостаточных и плохих, - говорят в отделе агрометеорологии Росгидромета. - Днем растения увядали. Кое-где даже наблюдалось повреждение зерновых культур.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как выжить в сильный зной

О том, когда жители Кубани смогут почувствовать прохладу, пока не ясно. Похоже жара к нам пришла всерьез и надолго. Потому врачи уже сейчас бьют тревогу.

- Прежде всего, в такую сильную жару в зоне риска находятся пожилые люди, гипертоники, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тяжело высокие температуры переносят и малыши. Этим людям нужно быть особенно осторожными и лишний раз на улицу не выходить, - объясняет «КП» - Кубань» врач-методист Центра медицинской профилактики минздрава края Александр Горячев.

Медик советует, что прогулки, если и планировать, то только на раннее утро или поздний вечер. Для выхода на улицу лучше отдать предпочтение светлым хлопчатобумажным вещам, и забыть о синтетике на время зноя. Если стало дурно в транспорте, обязательно смочите водой виски и внутренние стороны рук - это поможет охладить тело и снизит давление.

- В сумке обязательно должны быть вода, влажные салфетки и веер. Не пренебрегайте головными уборами, - добавляет Александр Горячев. - Если вдруг появится головная боль, а в глазах «мушки», то это это может говорить о получении теплового удара. Лучше всего остановиться и найти тень. «Передохнуть» можно и в ближайшем магазине или аптеке, где, как правило, работает кондиционер.

Но все же чудом техники лучше не злоупотреблять. Перепад температур, говорят врачи, может привести к тепловому шоку. Это, в свою очередь, спровоцирует простуду. Так что лучше несколько раз в день принимать прохладный душ. От контрастного на время зноя стоит отказаться.

Кушайте менее калорийную пищу: не налегайте на жирное, копченое, жареное. Отдайте предпочтение свежим фруктами и овощам. Мясо можно заменить рыбой или морепродуктами. Лучше не есть днем, в самое жаркое время.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В жару водитель быстрее утомляется, его внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Поэтому, если за окном температура выше 30-32 градусов, стоит ехать медленно, а лучше и вовсе перенести дальнюю поездку на другое время.