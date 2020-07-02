Кинотавр 2020 в Сочи: фестиваль пройдет осенью, а не летом

Лето в Сочи начиналось с кино вот уже 30 лет подряд. В этом году из-за пандемии коронавируса организаторам фестиваля «Кинотавр» пришлось изменить традиции. Но фестиваль все-таки состоится в обычном формате. Только будет открывать не летний курортный сезон, а бархатный.

- Мы рады сообщить, что 31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» состоится. Фестиваль не будет переноситься в онлайн - он пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года, - сообщают организаторы.

Сочи и «Кинотавр» стали неразделимы за столько лет.Фото: Анна МАЕВА

Для Сочи «Кинотавр» - это сказка, на которой делали хороший бизнес. Сочи и «Кинотавр» стали неразделимы за столько лет.

В первых числах июня на площади у Зимнего театра расстилали красную дорожку, устанавливали кресла, вешали огромный экран. И город жил «Кинотавром» практически две недели.

Отели в центре заполняли участники и гости кинофорума.Фото: Анна МАЕВА

Отели в центре заполняли участники и гости кинофорума. Российские киноманы специально приезжали отдыхать в Сочи во время «Кинотавра», чтобы увидеть премьеры и подышать одним, морским, воздухом со знаменитостями.

В близлежащих к театру кафе и ресторанах сутки напролет было полно посетителей. И это не только зрители, но сами звезды кино. Они ездили на такси, гуляли запросто по набережной, загорали и даже делали покупки в магазинах пляжных товаров. Драйва потом хватало коммерсантам на целый год. В некоторых заведениях даже таблички на столики на весь сезон выставляли: «Здесь пила кофе Вера Глаголева» или «Наших мидий и креветок оценил даже Олег Янковский».

Самые торжественные моменты, конечно же, церемония открытия и закрытия фестиваля.Фото: Анна МАЕВА

Самые торжественные моменты, конечно же, церемония открытия и закрытия фестиваля с головокружительной звездной дорожкой, которая всегда собирала несколько тысяч зрителей. На церемонии в Зимнем театре в вечерних туалетах всегда собирался весь сочинский бомонд: руководители мэрии и депутаты, бизнесмены и директора предприятий. Все мэры Сочи в обязательном порядке проходили по звездной дорожке.

Те, кто не смог попасть на конкурсные показы в театр, наслаждались фильмами в рамках программы «Кино на площади» (в среднем 4 тыс. человек каждый вечер).

Но вирус все-таки внесет коррективы в кинофорум 2020: «Кинотавр» сможет принять меньшее количество гостей, а развлекательная программа будет сокращена. Все мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением санитарных норм. В маске на «звездную» дорожку?

Напомним, что в 2019 году в рамках основного конкурса тридцатого юбилейный кинофестиваля были представлены 15 картин.Фото: Анна МАЕВА

Напомним, что в 2019 году в рамках основного конкурса тридцатого юбилейный кинофестиваля были представлены 15 картин. Жюри возглавил актер и режиссер Константин Хабенский. Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова.