Картины Айвазовского и Шишкина: в краснодарском музее распахнули двери
Жители Кубани постепенно приходят в себя после карантина. Прогулки по паркам для многих уже стали обязательным ежедневным заданием - надо же наверстать упущенное. Теперь же есть возможность восполнить недостаток прекрасного - в крае открылись музеи. На время ограничений они вели активную онлайн-работу, но сейчас кубанцы могут насладиться выставками и экспозициями вживую.
Чтобы увидеть знаменитые картины русских живописцев, не обязательно ехать в Москву или северную столицу. Шедевры висят и в художественном музее кубанской столицы. Причем в постоянной экспозиции.
Иван Айвазовский писал Черное море всю жизнь. Его марины - прекрасные образцы романтического направления в русской живописи. Один из ценных образцов - «Морской бой» - представлен в Краснодаре.
Также в музее им. Ф. А. Коваленко есть невероятные портреты. Например, образ представительницы московской купеческой семьи Елизаветы Красильщиковой. Это позднее произведение Валентина Серова. С помощью пастели он сумел подчеркнуть и заострить уникальные черты своей музы.
Густые хвойные леса всегда покоряли юного Ивана Шишкина. В них он черпал вдохновение, им признавался в любви - по-своему, с помощью кисти и красок. Талант художника в том, что он сделал свои картины живыми. Прочувствовать это могут и краснодарцы, когда увидят «Русский лес».
А еще в музее есть небольшая коллекция советского авангарда, которая точно достойна вашего внимания.
Краснодар, Художественный музей им. Ф. А. Коваленко, ул. Красная, 13.
Тел. 8 (861) 268-09-00
Режим работы: понедельник - пятница с 10:00 до 16:00
Цена билетов: от 50 до 150 рублей.
НЕ ПРОПУСТИ
Выставка «Кооператив «Восток»
В Центре современного искусства «Типография» открылась выставка «Кооператив «Восток» художницы Елены Колесниковой. Больше года она исследовала архитектуру и устройство жилых гаражных кооперативов. Художницу воодушевили эти временные конструкции, в которых люди живут десятилетиями. В итоге ее наблюдение вылилось в небольшой уголок искусства.
Фото: vk.com/typographycenter
- Гараж - это открытая форма. Его можно надстроить, добавив пару этажеи и веранду с отличным видом, - рассказывает Елена Колесникова. - За гаражом можно разбить небольшой огород и палисадник. Фантазия может развернуться, проектируя свой маленький красивый мир.
Центральныи объект выставки - инсталляция, представляющая собои двухэтажныи гараж. Его дополняют видео с видами гаражных кооперативов, интервью с их жителями, архитектурные рисунки и поп-ап открытки. Выставка продлится до сентября.
Краснодар, «Типография» ул. Зиповская, 5/33.
Тел. 8-988-15-353-15
Режим работы: с 12:00 до 21:00
Цена билета: 200 рублеи .
КСТАТИ
Увидеть старый город-герой
Новороссийский исторический музей-заповедник открыт лишь частично. Для посещения доступно здание на улице Советов, 58. Именно здесь все желающие смогут узнать историю города - от основания до наших дней, услышать рассказы о людях и событиях.
Особенно интересно здесь будет детям. Ребятня обычно в восторге от макетов кораблей и объемных панорам. К тому же в нескольких залах представлено настоящее оружие. Некоторые боевые экспонаты можно потрогать руками.
Новороссийский исторический музей-заповедник открыт лишь частично. Фото: novomuseum.ru
- Особенно рекомендуем посетить музей тем, кто любит историю, - советуют экскурсоводы. В Новороссийске все пропитано духом войны, вернее, памятью о тех страшных событиях далеких сороковых.
Новороссийский исторический музей-заповедник, Новороссийск, ул. Советов, 58.
Тел. 8 (8617) 61-39-86.
Время: с 10:00 до 18:00.
Цена билета: 150 рублей.
НА ЗАМЕТКУ
Каждому, кто захочет насладиться прекрасным, нужно захватить с собой маску. Перед входом у посетителей измеряют температуру.
Посещение музеев возможно только по предварительной записи. Длительность сеанса - не больше часа.
ИСТОЧНИК KP.RU