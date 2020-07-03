Картины Айвазовского и Шишкина: в краснодарском музее распахнули двери

Жители Кубани постепенно приходят в себя после карантина. Прогулки по паркам для многих уже стали обязательным ежедневным заданием - надо же наверстать упущенное. Теперь же есть возможность восполнить недостаток прекрасного - в крае открылись музеи. На время ограничений они вели активную онлайн-работу, но сейчас кубанцы могут насладиться выставками и экспозициями вживую.

Чтобы увидеть знаменитые картины русских живописцев, не обязательно ехать в Москву или северную столицу. Шедевры висят и в художественном музее кубанской столицы. Причем в постоянной экспозиции.

Иван Айвазовский писал Черное море всю жизнь. Его марины - прекрасные образцы романтического направления в русской живописи. Один из ценных образцов - «Морской бой» - представлен в Краснодаре.

Также в музее им. Ф. А. Коваленко есть невероятные портреты. Например, образ представительницы московской купеческой семьи Елизаветы Красильщиковой. Это позднее произведение Валентина Серова. С помощью пастели он сумел подчеркнуть и заострить уникальные черты своей музы.

Густые хвойные леса всегда покоряли юного Ивана Шишкина. В них он черпал вдохновение, им признавался в любви - по-своему, с помощью кисти и красок. Талант художника в том, что он сделал свои картины живыми. Прочувствовать это могут и краснодарцы, когда увидят «Русский лес».

А еще в музее есть небольшая коллекция советского авангарда, которая точно достойна вашего внимания.

Краснодар, Художественный музей им. Ф. А. Коваленко, ул. Красная, 13.

Тел. 8 (861) 268-09-00

Режим работы: понедельник - пятница с 10:00 до 16:00

Цена билетов: от 50 до 150 рублей.

НЕ ПРОПУСТИ

Выставка «Кооператив «Восток»

В Центре современного искусства «Типография» открылась выставка «Кооператив «Восток» художницы Елены Колесниковой. Больше года она исследовала архитектуру и устройство жилых гаражных кооперативов. Художницу воодушевили эти временные конструкции, в которых люди живут десятилетиями. В итоге ее наблюдение вылилось в небольшой уголок искусства.

Фото: vk.com/typographycenter

- Гараж - это открытая форма. Его можно надстроить, добавив пару этажеи и веранду с отличным видом, - рассказывает Елена Колесникова. - За гаражом можно разбить небольшой огород и палисадник. Фантазия может развернуться, проектируя свой маленький красивый мир.

Центральныи объект выставки - инсталляция, представляющая собои двухэтажныи гараж. Его дополняют видео с видами гаражных кооперативов, интервью с их жителями, архитектурные рисунки и поп-ап открытки. Выставка продлится до сентября.

Краснодар, «Типография» ул. Зиповская, 5/33.

Тел. 8-988-15-353-15

Режим работы: с 12:00 до 21:00

Цена билета: 200 рублеи .

КСТАТИ

Увидеть старый город-герой

Новороссийский исторический музей-заповедник открыт лишь частично. Для посещения доступно здание на улице Советов, 58. Именно здесь все желающие смогут узнать историю города - от основания до наших дней, услышать рассказы о людях и событиях.

Особенно интересно здесь будет детям. Ребятня обычно в восторге от макетов кораблей и объемных панорам. К тому же в нескольких залах представлено настоящее оружие. Некоторые боевые экспонаты можно потрогать руками.

Новороссийский исторический музей-заповедник открыт лишь частично. Фото: novomuseum.ru

- Особенно рекомендуем посетить музей тем, кто любит историю, - советуют экскурсоводы. В Новороссийске все пропитано духом войны, вернее, памятью о тех страшных событиях далеких сороковых.

Новороссийский исторический музей-заповедник, Новороссийск, ул. Советов, 58.

Тел. 8 (8617) 61-39-86.

Время: с 10:00 до 18:00.

Цена билета: 150 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Каждому, кто захочет насладиться прекрасным, нужно захватить с собой маску. Перед входом у посетителей измеряют температуру.

Посещение музеев возможно только по предварительной записи. Длительность сеанса - не больше часа.