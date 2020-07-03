2020-07-03T14:19:38+03:00
Карта Кубани

«Хотел искупаться, но чуть не стошнило»: в Новороссийске жители стали выбрасывать мусор прямо на городском пляже

Урну в виде рыбы установили для сбора пластика, но в нее кидают и бытовые отходы
Никита ВЫСОЦКИЙ
Поделиться:
По печальному взгляду рыбы стоит предположить, что у нее несварение желудка. Фото: соцсети.По печальному взгляду рыбы стоит предположить, что у нее несварение желудка. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Задумка «накорми рыбу бутылкой» дала побочный эффект! На городском пляже в огромный каркас в виде рыбы люди выбрасывать стали не только пластик, но и остальной мусор.

В Краснодарском крае с этого года действует раздельный сбор мусора. Новороссийск, кстати, оказался одним из первых кубанских городов, куда завезли специализированные урны. Но из-за отсутствия культуры самих жителей раздельный сбор в городе-герое оказался невозможным.

На городском пляже Новороссийска в один из жарких июльских дней отдыхающие были шокированы увиденным – из каркаса рыбы торчал мусор, который еще и вонял на всю округу.

- Когда проходил по тропинке, которая ведет к морю, меня чуть не стошнило. Мне реально стало плохо от той вони, которая исходит из этой рыбы. Не понимаю, зачем народ стал выкидывать туда свой мусор, ведь это все преет на жаре, из пакетов течет жидкость какая-то, кругом летают огромные зеленые мухи, и все это на центральном пляже нашего города, - возмущается местный житель Алексей Бугаенко.

Хотя на самой урне написано, что кидать в нее можно только пластик. Фото: соцсети.

Хотя на самой урне написано, что кидать в нее можно только пластик. Фото: соцсети.

И таких недовольных полно – буквально каждый, кому «посчастливилось» пройти мимо этого «экологического» бака для пластика. В мэрии Новороссийска «Комсомолке» прокомментировали ситуацию.

- Вывоз мусора из рыбки осуществляет региональный оператор, с жителями проводится разъяснительная беседа о раздельном сборе мусора, на рыбке установлена табличка о сборе пластика, - заявили в пресс-службе администрации города-курорта.

Возможно, стоило бы подумать о переносе этой рыбы, в брюхе которой разлагается пища (в прямом смысле слова) в другое место – менее людное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Кубани поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
На Кубани построят завод по производству полипропиленовой пленки и мешков
В Краснодаре из-за жары начались перебои со светом
МЧС распространило предупреждение о высокой пожароопасности на Кубани
В Анапе с 6 июля подорожает проезд в общественном транспорте
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Краснодаре реконструировали крупнейший водозабор
После отключений электричества в Краснодаре депутат Госдумы предложила увеличить штрафы для поставщиков энергии
На Кубани скончались еще два пациента с СOVID 19
В Олимпийском парке Сочи потерялся 9-летний мальчик
Почти 350 НКО с Кубани получат дополнительную поддержку государства
Староминской район Кубани получит новые парки и зоны отдыха
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 июля