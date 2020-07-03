«Хотел искупаться, но чуть не стошнило»: в Новороссийске жители стали выбрасывать мусор прямо на городском пляже

Задумка «накорми рыбу бутылкой» дала побочный эффект! На городском пляже в огромный каркас в виде рыбы люди выбрасывать стали не только пластик, но и остальной мусор.

В Краснодарском крае с этого года действует раздельный сбор мусора. Новороссийск, кстати, оказался одним из первых кубанских городов, куда завезли специализированные урны. Но из-за отсутствия культуры самих жителей раздельный сбор в городе-герое оказался невозможным.

На городском пляже Новороссийска в один из жарких июльских дней отдыхающие были шокированы увиденным – из каркаса рыбы торчал мусор, который еще и вонял на всю округу.

- Когда проходил по тропинке, которая ведет к морю, меня чуть не стошнило. Мне реально стало плохо от той вони, которая исходит из этой рыбы. Не понимаю, зачем народ стал выкидывать туда свой мусор, ведь это все преет на жаре, из пакетов течет жидкость какая-то, кругом летают огромные зеленые мухи, и все это на центральном пляже нашего города, - возмущается местный житель Алексей Бугаенко.

Хотя на самой урне написано, что кидать в нее можно только пластик. Фото: соцсети.

И таких недовольных полно – буквально каждый, кому «посчастливилось» пройти мимо этого «экологического» бака для пластика. В мэрии Новороссийска «Комсомолке» прокомментировали ситуацию.

- Вывоз мусора из рыбки осуществляет региональный оператор, с жителями проводится разъяснительная беседа о раздельном сборе мусора, на рыбке установлена табличка о сборе пластика, - заявили в пресс-службе администрации города-курорта.

Возможно, стоило бы подумать о переносе этой рыбы, в брюхе которой разлагается пища (в прямом смысле слова) в другое место – менее людное.