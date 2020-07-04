Даже ёжик на пляже: видео с карликовым животным покорило соцсети

Оказалось, что не только элегантные дамы в бикини любят отдыхать на черноморских пляжах. Африканский карликовый ежик по имени Бучи тоже завсегдатай путешествий со своей хозяйкой Юлией Саакян. Родился малыш в один день с нею – 11 мая. Только вот года разные, Юле – 23, а Бучи – всего пару месяцев.

- Я давно хотела себе ежика, но не решалась, поскольку они не очень контактные животные, - рассказала «Комсомолке» хозяйка милого животного. - Но случайно наткнулась на объявление о питомнике ежей и рванула выбирать себе питомца.

Самым милым из всех оказался именно Бучи, его девушка и взяла. Первое время Бучи пришлось трудно из-за смены обстановки. Но со временем все же привык и стал ручным. Кроме того, зверек полюбил фотосъемки, научился позировать и улыбаться.

Ежик Бучи гуляет по пляжу в Сочи.Видео: instagram.com/my_name_is_buchi/

- Прохожие всегда останавливаются и умиляются, он идет на контакт, не убегает и не боится, не сворачивается в клубок, наоборот тянется к ним, - продолжает Юля.

Ежик по имени Бучи. Фото: instagram.com/my_name_is_buchi/

Содержать такого необычного питомца, по ее словам, не сложно. Питается кормом для котов, иногда белковыми продуктами. Большую часть времени Бучи спит, а по ночам мотается по своей просторной клетке, пробегая, наверное, не один километр.

К слову, ежик этот за пару месяцев жизни стал настоящей звездой соцсетей. А еще он большой любитель до путешествий.