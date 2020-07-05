Краснодар - Зенит 5 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Сегодня, 5 июля в 20.30 в кубанской столице состоится футбольный матч между питерским "Зенитом" и "Краснодаром". "Горожане" продолжают борьбу за путевку в Лигу Чемпионов, а гости готовы получить чемпионский кубок.

К сожалению, пандемия коронавируса спутала все карты сегодняшним соперникам "Зенита". На домашнем матче будут присутствовать всего 3,5 тысячи зрителей. Так получилось, что свой первый матч краснодарская команда провела лишь в прошлом туре, таким образом, два матча пропустив - с "Динамо" матч перенесен, а "Оренбург" принес три очка автоматом, заработав техническое поражение. Находится ли "Краснодар" от такого перерыва в выигрыше? Конечно, нет. Как минимум, команда узнавала о решениях лиги практически в последний момент, тем самым растрачивая силы, время и ресурсы на подготовку впустую.

У "Зенита", наоборот, все пока идет по плану. Вчера, 4 июля, тренера "Зенита" признали лучшим тренером месяца, несмотря на, по мнению экспертов, консервативную игру команды.

Стать чемпионом на чужой арене – это уже некий особенный тренд.