2020-07-05T08:23:48+03:00
Спорт

Краснодар - Зенит 5 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Краснодар - Зенит. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 июля в 20.30 в кубанской столице состоится футбольный матч между питерским "Зенитом" и "Краснодаром". "Горожане" продолжают борьбу за путевку в Лигу Чемпионов, а гости готовы получить чемпионский кубок.

К сожалению, пандемия коронавируса спутала все карты сегодняшним соперникам "Зенита". На домашнем матче будут присутствовать всего 3,5 тысячи зрителей. Так получилось, что свой первый матч краснодарская команда провела лишь в прошлом туре, таким образом, два матча пропустив - с "Динамо" матч перенесен, а "Оренбург" принес три очка автоматом, заработав техническое поражение. Находится ли "Краснодар" от такого перерыва в выигрыше? Конечно, нет. Как минимум, команда узнавала о решениях лиги практически в последний момент, тем самым растрачивая силы, время и ресурсы на подготовку впустую.

У "Зенита", наоборот, все пока идет по плану. Вчера, 4 июля, тренера "Зенита" признали лучшим тренером месяца, несмотря на, по мнению экспертов, консервативную игру команды.

Стать чемпионом на чужой арене – это уже некий особенный тренд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин: Спасибо Галицкому, который пошел на перенос матча «Краснодар» - «Динамо»
В московской команде коронавирусом заболели сразу несколько игроков. "КП" связалась с членом совета директоров «Динамо», экс-премьером правительства РФ Сергеем Степашиным
Новости 24
На Кубани врачи, спасающие людей с коронавирусом, получили путевки на отдых в Анапе
В Краснодаре на улице Постовой частично ограничат движение машин
Под Краснодаром заработает госпиталь для заболевших коронавирусом пациентов
В Краснодарском крае появились отели «умного туризма»
В Краснодарском крае выстроились километровые пробки по дороге к морю
На Кубани ранее судимой 19-летней девушке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Новороссийские серферы спасли мужчину, которого унесло течением
На Кубани в пожаре погибла 83-летняя женщина
На Кубани лабрадор Кристи по горячим следами нашла украденный велосипед
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июля 2020 года: среди заболевших - 7 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июля 2020 года увеличилось на 59 человек
Все на море: в Краснодарском крае поток машин из других регионов вырос почти в 2 раза
В Новороссийске продолжают гибнуть дельфины
Температура воды в Черном море 4 июля 2020: самая холодная вода в Анапе
Герман Греф: до конца года курс рубля может вырасти
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность пяти новых объектов
Сбербанк заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с главами двух территорий Краснодарского края
В Сочи МУП «Водосток» оштрафован на 700 тысяч рублей за сброс стоков
В Сочи поспела китайская земляника
На Кубани на случай аварийных отключений подготовили более 100 резервных источников питания
На Кубани в каждом муниципалитете создадут градостроительный совет
Жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
План года по экспорту сельхозпродукции Краснодарский край выполнил на 44%
В Сочи откроют «IT-куб» для юных программистов
На выезде из Краснодара возникли огромные пробки
В районах Краснодарского края создадут градостроительные советы
В Новороссийске из моря вытащили утопленника
В Краснодарском крае из-за сильной жары ограничили на 20 дней доступ в леса