Билеты на матч «Краснодар» - «Зенит» продают с рук по пять тысяч рублей

Главный матч возобновившегося чемпионата состоится в Краснодаре 5 июля и начнется в 20:30. «Горожане» принимают петербургский «Зенит», который в случае победы даже может обеспечить себе чемпионство. Для «Краснодара» это первая домашняя игра после паузы, возникшей из-за пандемии.

Матч пройдет со зрителями, однако арена может быть заполнена только на 10 процентов. Поэтому билетов в свободной продаже на эту игру нет. «Краснодар» провел розыгрыш среди владельцев абонементов и три с половиной тысячи счастливчиков получили приглашение на матч.

Однако некоторые из них решили воспользоваться ситуацией и перепродать эксклюзивные билеты. На онлайн досках объявлений цена за один билет варьируется от трех до семи тысяч рублей. Предложений достаточно.

- У меня на почте есть электронный билет, я вам его перешлю, абонемент не нужен, - говорит один из продавцов и предлагает поверить ему на слово что билет он отправит только мне и никому другому.

Нет никаких гарантий, что билет подлинный, но даже если это и так, то покупатель и продавец сильно рискуют.

- В случае предложения покупателем продажи билета, клуб вправе изъять билет у покупателя и досрочно прекратить действие такого билета без какого-либо денежного и иного возмещения покупателю. Покупатель, уличенный в перепродаже билета вносится в черный список клуба с дальнейшим запретом на приобретение билетов, - говорится в правилах покупки билетов.