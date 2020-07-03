2020-07-03T19:31:22+03:00
Спорт

Билеты на матч «Краснодар» - «Зенит» продают с рук по пять тысяч рублей

В Сети достаточно предложений для тех, кто хочет рискнуть
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Билеты на матч Краснодар Зенит, возможно, продают мошенникиБилеты на матч Краснодар Зенит, возможно, продают мошенники
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Главный матч возобновившегося чемпионата состоится в Краснодаре 5 июля и начнется в 20:30. «Горожане» принимают петербургский «Зенит», который в случае победы даже может обеспечить себе чемпионство. Для «Краснодара» это первая домашняя игра после паузы, возникшей из-за пандемии.

Матч пройдет со зрителями, однако арена может быть заполнена только на 10 процентов. Поэтому билетов в свободной продаже на эту игру нет. «Краснодар» провел розыгрыш среди владельцев абонементов и три с половиной тысячи счастливчиков получили приглашение на матч.

Однако некоторые из них решили воспользоваться ситуацией и перепродать эксклюзивные билеты. На онлайн досках объявлений цена за один билет варьируется от трех до семи тысяч рублей. Предложений достаточно.

- У меня на почте есть электронный билет, я вам его перешлю, абонемент не нужен, - говорит один из продавцов и предлагает поверить ему на слово что билет он отправит только мне и никому другому.

Нет никаких гарантий, что билет подлинный, но даже если это и так, то покупатель и продавец сильно рискуют.

- В случае предложения покупателем продажи билета, клуб вправе изъять билет у покупателя и досрочно прекратить действие такого билета без какого-либо денежного и иного возмещения покупателю. Покупатель, уличенный в перепродаже билета вносится в черный список клуба с дальнейшим запретом на приобретение билетов, - говорится в правилах покупки билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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