Рыжий из «Иванушек» - в Сочи, а Водонаева - в Геленджике: Кто из звезд купил жилье в Краснодарском крае

На днях известная телеведущая Алена Водонаева похвасталась дорогостоящей покупкой. Она приобрела новую квартиру. Причем апартаменты она предпочла взять не в столице, а на побережье. Ей приглянулось элитное жилье в Геленджике.

По признанию самой теледивы, покупка была спонтанной.

- Решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты, - заявила Алена Водонаева.

Теперь у нее две недвижимости на курорте, в другой квартире живет мама телеведущей. Стоит сказать, что в прошлом году скандальная звезда ругала курорт из-за постоянных отключений воды. Но, видимо, Геленджик настолько очаровал Алену Водонаеву, что на недостатки она просто закрыла глаза.

По соседству с телеведущей живут и другие звезды. Правда, большинство из них обосновалось в Сочи. Кто-то давно влюбился в город, а кто-то посмотрел на курорт другими глазами после того, как прошла Олимпиада. Чего говорить, к этому масштабному спортивному событию каждая улочка преобразилась, обновили коммуникации. Так что вложения денег в сочинскую недвижимость было правильным.

Недвижимость в окрестностях черноморской здравницы в разное время приобрели Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Алла Пугачева, Земфира, Александр-Масляков-старший.

Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов считает курорт по-настоящему родным городом. Здесь он провел все свое детство, в Сочи начинал свою карьеру. Когда на певца обрушилась слава, он по-прежнему любил приехать домой, чтобы насладиться прогулкой по набережной или просто отдохнуть от холодов.

apollonov_ag В квартире Рыжего из Иванушек панорамные окны с чудным видом на город

Живет певец в квартире ЖК «Парус». Площадь апартаментов - 93 квадрата, но зато из окон открывается потрясающий вид на Сочи.

Шикарная квартира есть и другой звезды 90-х - Юрия Шатунова. Подарил жилье певцу его продюсер. Интерьер внутри, конечно, дорогой - итальянская мебель с позолотой, антикварный шкаф с японскими статуэтками, дорогущая хрустальная люстра. Такую и вытирать страшно. А ванная комната по размерам ничуть не уступает спальне.

Дорогостоящей жилплощадью пару лет назад обзавелась и Елена Проклова. Соседи актрисы – тоже сплошь знаменитости. Правда, о переезде в сочинскую квартиру речи изначально и не шло. Апартаменты покупалась в качестве дачи, куда можно было был приехать летом отдохнуть.

alenaproklova Вот такие виды открываются из окна квартиры Елены Прокловой

Большинство известных людей предпочитают жить в самом центре курорта, а вот артист «Кривого зеркала» Святослав Ещенко купил домик в Дагомысе. Дача артиста настоящая, с грядками и прочими дачными прелестями. Со своими подписчиками, правда, он чаще делится морскими пейзажами.

Святослав Ещенко с семьей проводит все выходные на дачке неподалеку от озера Любви.

В Сочи проживает и звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова. Все началось с обычного отпуска на Черноморском побережье, а позже, когда Валентина вышла замуж за Артура Мартиросяна и у них родилась дочь Софья, Сочи для нее стал вторым домом. Правда, на курорте семейство недвижимость не приобретала, жилье они арендуют.