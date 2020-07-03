2020-07-03T22:39:44+03:00
Общество

Лихачи в погонах: Инспекторы ГИБДД устроили заезды на трассе «Формулы 1» в Сочи

Мастер-класс полицейским дали спортивные инструкторы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Сочи АвтодромФото: Сочи Автодром
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Сотрудники ГИБДД иногда тоже любят полихачить, но предпочитают делать это на гоночном треке.

Фото: Сочи Автодром

Фото: Сочи Автодром

В канун профессионального праздника сочинские инспекторы устроили заезды не где-нибудь, а на трассе «Формулы 1». Перед выходом на трассу – обязательный инструктаж и медицинский контроль. На этот раз экзамен сдавать пришлось самим полицейским.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

– Лучшие спортивные инструкторы по вождению поделились с сотрудниками полиции города-курорта тонкостям своего мастерства, которые помогут правоохранителям в их служебной деятельности. После теоретической части дорожные полицейские на практике отработали полученные навыки, – сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проваливших экзамен не было. Сотрудники ГИБДД отработали скоростной проезд крутых поворотов и знаменитый полицейский разворот.

Фото: Сочи Автодром

Фото: Сочи Автодром

А в сентябре по этой трассе снова промчатся сильнейшие гонщики планеты. Гран-При России «Формулы 1» состоится 27 сентября.

Лихачи в погонах: Инспекторы ГИБДД устроили заезды на трассе «Формулы 1» в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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