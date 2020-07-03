Лихачи в погонах: Инспекторы ГИБДД устроили заезды на трассе «Формулы 1» в Сочи
Сотрудники ГИБДД иногда тоже любят полихачить, но предпочитают делать это на гоночном треке.
Фото: Сочи Автодром
В канун профессионального праздника сочинские инспекторы устроили заезды не где-нибудь, а на трассе «Формулы 1». Перед выходом на трассу – обязательный инструктаж и медицинский контроль. На этот раз экзамен сдавать пришлось самим полицейским.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
– Лучшие спортивные инструкторы по вождению поделились с сотрудниками полиции города-курорта тонкостям своего мастерства, которые помогут правоохранителям в их служебной деятельности. После теоретической части дорожные полицейские на практике отработали полученные навыки, – сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Проваливших экзамен не было. Сотрудники ГИБДД отработали скоростной проезд крутых поворотов и знаменитый полицейский разворот.
Фото: Сочи Автодром
А в сентябре по этой трассе снова промчатся сильнейшие гонщики планеты. Гран-При России «Формулы 1» состоится 27 сентября.
Лихачи в погонах: Инспекторы ГИБДД устроили заезды на трассе «Формулы 1» в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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