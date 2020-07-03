Лихачи в погонах: Инспекторы ГИБДД устроили заезды на трассе «Формулы 1» в Сочи.

Сотрудники ГИБДД иногда тоже любят полихачить, но предпочитают делать это на гоночном треке.

Фото: Сочи Автодром

В канун профессионального праздника сочинские инспекторы устроили заезды не где-нибудь, а на трассе «Формулы 1». Перед выходом на трассу – обязательный инструктаж и медицинский контроль. На этот раз экзамен сдавать пришлось самим полицейским.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

– Лучшие спортивные инструкторы по вождению поделились с сотрудниками полиции города-курорта тонкостям своего мастерства, которые помогут правоохранителям в их служебной деятельности. После теоретической части дорожные полицейские на практике отработали полученные навыки, – сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проваливших экзамен не было. Сотрудники ГИБДД отработали скоростной проезд крутых поворотов и знаменитый полицейский разворот.

Фото: Сочи Автодром

А в сентябре по этой трассе снова промчатся сильнейшие гонщики планеты. Гран-При России «Формулы 1» состоится 27 сентября.