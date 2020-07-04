2020-07-03T23:55:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 июля 2020: режим повышенной готовности продлили до 21 июля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 4 июля 2020 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 4 июля. Эпидситуация остается стабильной. За последние сутки в регионе подтверждено 57 случаев COVID-19, из них в Краснодаре – 19.

– В крае 6159 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом 4910 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 83 – за последние сутки. 81 человек скончался. 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 14 – на ИВЛ и 2 – на ЭКМО, – сообщают в министерстве здравоохранения края.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Анапы и поселка Кабардинка остаются 286 граждан. Туда помещают только тех, кто прибыл из-за рубежа.

В то же время глава Краснодарского края продлил действие режима повышенной готовности до 21 июля. Вчера, 2 июля, он подписал соответствующее постановление.

- Продлить действие режима для сил и средств устранения ЧС по Краснодарскому краю с 00 часов 6 июля до 00 часов 21 июля, - гласит документ.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют для всей индустрии развлечений. Закрыты кинотеатры, аттракционы в парках, аквапарки и бассейны. Не работают банные комплексы, сауны, хаммамы. Кроме того, запрещено проведение любых массовых мероприятий.

Коронавирус в Анапе 4 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа новых случаев заражения не выявлено. Общее число заболевших в городе-курорте по-прежнему 49 человек.

Коронавирус в Сочи 4 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 103 человека, за последние сутки это число не выросло.

Коронавирус в Геленджике 4 июля 2020

В Геленджике за последние сутки нет ни одного случая коронавируса. Всего с начала недели заболели лишь 2 новых пациента. В обсерваторе курорта находятся 58 человек.

Коронавирус в Туапсе 4 июля 2020

В Туапсе также нет новых заболевших пациентов.

Коронавирус в Ейске 4 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено. С начала недели лечение проходят три новых пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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