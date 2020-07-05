Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 июля 2020: аномальная жара в регионе не убьет заразу

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 июля.

Показатель заболеваемости в регионе продолжает плавное падение. За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 59 человек (6218 – с начала пандемии). Что касается пациентов, выписанных по выздоровлению, то их число уже приближается к 5 тысячам человек.

Число новых выявленных заражений в Краснодарском крае

Если быть точнее, то за все время от ковида вылечилось уже 4980 пациентов. Количество умерших остается неизменным. Официально от коронавируса скончалось 81 человек.

Число новых выздоровлений в Краснодарском крае

Среди туристов бытует мнение, что инфекцию убивает солнце. Якобы на Кубани сейчас как раз адская жара, при высоких температурах зараза погибнет, а значит можно не соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Вирусологи спешат опровергнуть эти слухи.

- При повышении температуры выше 50 градусов начинается замедление активности вируса, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов. - После 60 градусов – существенное замедление активности возбудителя.

А вот кипячение, по словам специалиста, для вируса – губительно.

- Поэтому если температура воздуха будет около 27-30 градусов, даже если повысится до +35, это никак не повлияет на возбудителя. Это миф, - добавляет Георгий Викулов.

Поэтому по-прежнему стоит соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом. Если нет такой возможности, то обрабатывать санитайзером. Стоит сказать, что в крае до сих пор действует масочный режим. На пляж средство защиты можно не надевать, но вот в аптеку или в магазин все же стоит.

Кстати, по-прежнему ограничения действуют для всей индустрии развлечений. Закрыты кинотеатры, аттракционы в парках, аквапарки и бассейны. Не работают банные комплексы, сауны, хаммамы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Краснодаром откроют новый госпиталь для заболевших коронавирусом пациентов

Медучреждение появится на базе уже работающей районной больницы в Энеме. Рассчитано оно будет 100 коек.

На данный момент в госпитале создали централизованную систему подачи кислорода. Кроме того, установили кислородный концентратор.

- Госпиталь оснащен 7 аппаратами искусственной вентиляции легких, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе главы республики. - Для диагностики осложнений, вызванных коронавирусом, есть компьютерный томограф.

Коронавирус в Анапе 5 июля 2020

В Анапе за последние сутки новых случаев заболевания не зафиксировано. Общее число инфицированных на курорте по-прежнему 49 человек.

Коронавирус в Сочи 5 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 113 человек, за последние сутки заболели еще 10.

Коронавирус в Геленджике 5 июля 2020

В Геленджике положительные тесты на коронавирус получили два новых пациента. Всего с начала недели заболели 4 человека.

Коронавирус в Туапсе 5 июля 2020

В Туапсе также нет новых заболевших.

Коронавирус в Ейске 5 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа также не зафиксировано новых случаев инфицирования. С начала недели терапию назначили трем пациентам.