2020-07-05T12:03:48+03:00
Туризм

«В море осталось немного свободного места»: в Сочи пляжи переполнены туристами

По данным мэрии, на курорт приехали уже больше 50 тысяч отдыхающих [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Пляжи в Сочи переполненыПляжи в Сочи переполнены
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На пляжах Сочи - ажиотаж. Чтобы отвоевать себе кусочек места под солнцем, отдыхающие готовы наслаждаться морскими пейзажами стоя (!).

- Лежаков не хватает, места нет. Каждый сантиметр на гальке занят туристами, - сообщают "КП" - Кубань" сотрудники пляжей.

От тесного соседства можно спастись разве что в воде.

Пляжи Сочи трещат по швам от наплыва туристов. Видео: Туподар.

- Здесь осталось немного свободного места, - записывают видео купающиеся.

В мэрии курорта фиксируют уже больше 50 тысяч гостей.

- Вспыхнувший резкий спрос на отдых в Сочи объясняется снятием всех ограничений, - говорят в городской администрации. - Уже сейчас туристов принимают 220 средств размещения. Они заполнены пока на 50 процентов. Но к концу июля будет все 90.

Действительно, для поездки на курорты Краснодарского края не нужны справки об отсутствии COVID-19. Местные власти отменили их своим постановлением.

- Отдыхающие едут к нам, порой, не один день на поезде, автомобиле. А справка дорогая и действительна только 72 часа. Тогда смысла в этих справках нет никакого, - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на очередном судьбоносном для туриндустрии заседании оперштаба по коронавирусу.

К слову, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) не заметили пока и повышения цен на отдых в здравницах у Черного моря.

- Самый дешевый турпакет по России с вылетом в июле из Москвы 1-4 июля (7 ночей, 2 взрослых, размещение в отеле 3*) на Черное море можно купить от 13,9 тысяч рублей до 18,8 тысяч рублей на двоих, - сообщают актуальные данные в АТОР. - Это существенно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года (самые дешевые десятидневные туры в начале июля 2019 года в Крым, Сочи и Анапу стоили 35-36 тысяч рублей на двоих). При этом цены июля 2020 года на 30-50% дешевле.

Питаться по-прежнему выгоднее с рынка и в сетевых магазинах. Цены на пляжах традиционно "кусаются".

ИСТОЧНИК KP.RU

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