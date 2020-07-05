«Ягода-малина» Валентина Легкоступова сыграла третью свадьбу в Сочи
Звезда 80-х Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз.
Певица Валентина Легкоступова вышла замужФото: Личный архив героя публикации
Сочинский ЗАГС зарегистрировал брак звезды 80-х Валентины Легкоступовой и Юрия Фурсова. Яхтсмен стал третьим мужем певицы.
На торжество в курортный город "Ягода-малина" прибыла на собственной яхте избранника. Там же, по слухам, прошел банкет в честь знаменательного события.
Известно, что с будущим мужем 54-летняя певица познакомилась благодаря соцсетям.
- Мы два энерджайзера, - охарактеризовала сходство характеров сама артистка.
С Юрием она хочет прожить, по ее словам, всю оставшуюся жизнь.
К слову, роман яхтсмена и Валентины Легкоступовой длился совсем недолго. Весной женщина приняла решение развестись с отцом своего сына Матвея, а уже в июне получила предложение руки и сердца от Юрия.
В Сочи на яхте Валентина Легкоступова отметила свою свадьбу.
У певицы есть также 29-летняя дочь Аннет от первого брака.
Свадьбу на яхте отметили узким кругом из самых близких людей. Всему виной коронавирус. Из-за пандемии праздновать решили скромно, но со вкусом.
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