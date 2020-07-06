Задушила и засыпала хлоркой: на Кубани спустя год нашли убитым пропавшего 9-летнего мальчика

С 10 мая 2019 года жизнь семьи К., что живут в станице Баговской Мостовского района, остановилась. Их 9-летний сынишка ушел из дома и таинственным образом пропал. Местные жители говорили, что заметили мальчика в местном продуктовом магазине. Именно там камера видеонаблюдения в последний раз зафиксировала ребенка.

Последний раз ребенка зафиксировала камера видеонаблюдения в местном магазине.

На поиски школьника бросилась вся станица. Сотни неравнодушных волонтеров вместе с профессиональными спасателями, правоохранителями и казаками проверяли дома, подвалы и чердаки в Баговской, прочесывали десятки километров территории, где теоретически мог бы находиться 9-летний мальчик.

В поисках задействовали даже вертолет. Фото: instagram.com/sergejlasunov

Волонтеры и правоохранители обследовали заросли кустарника, проходили все тропки с примятой травой, разгребали встречавшиеся кучи мусора. Поисковики даже обошли захоронения на кладбище на предмет следов раскопок. Проверяли буквально каждый частный дом. Но ни единой зацепки…

И вот спустя год появились новости.

- Когда сказали, что мальчика нашли, сначала сердце екнуло, подумала, неужто жив? Но позже сказали, что от ребенка там толком ничего осталось… и сердце сжалось, - говорит соседка семьи, которая проснулась накануне ночью от шума за окном.

В станицу, по ее словам, приехали десятки сотрудников в форме. Такого количества спецмашин с мигалками местные жители еще не видели.

- Я заметила яркий свет прожекторов. Его направили на дом одной из женщин. Это родственница семьи, тетя пропавшего мальчика, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» знакомая семьи убитого мальчика Ирина. - Сначала не поняла, что случилось. А позже узнала, что именно у нее дома, точнее во дворе, и нашли ребенка...

По предварительным данным, мальчика убила 28-летняя тетя.

- Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года ребенок пришел к ней домой на улицу Богатырскую, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Находясь дома, мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788854" frameborder="0"></iframe> Женщина показывает следователям, как убивала 9-летнего мальчика Видео: СК России..

Обвиняемая, как говорят следователи, стала предъявлять мальчику претензии. Между ними вспыхнула ссора, во время злоумышленница набросилась на ребенка. От того, с какой нечеловеческой жестокостью было совершено преступление, у жителей станицы в жилах стынет кровь.

По предварительным данным, убила мальчика собственная тетя.

- Говорят, что она задушила мальчика. Затем поволокла его в ванную. Ребенок пролежал там несколько часов, - продолжает Ирина. – А после она догадалась, как избавиться от следов преступления. Бедного мальчика она расчленила, а затем положила останки в старую флягу (овальная бутыль, как правило металлическая с навинчивающейся пробкой – Авт.).

В отдельный пакет женщина бросила телефон и музыкальную колонку, с которыми ребенок никогда не расставался.

Обвиняемая сама показала, что находится в ее сарае. Фото: кадр из видео СК России.

А сверху, по некоторым данным, женщина засыпала хлоркой и песком, в течение года подходила и добавляла смесь еще. Все это время емкость находилась в старом сарае. Никто и подумать не мог, что там убитый мальчик.

- Мы подозревали кого угодно, но только не ее. Когда ребенок пропал, она ездила с родителями, участвовала в поисках. Более того, вместе с мамой ходила к гадалкам, успокаивала Наталью, поддерживала ее. Детектор лжи проходила – говорили, что она чиста, - говорит «КП» - Кубань» Ирина. – Где-то в час ночи ее увезли на допрос. Но дома, когда к ней только приехали правоохранители, она спокойно рассказывала, как и где убивала ребенка.

Чтобы установить личность мальчика, требуется экспертиза ДНК.

По некоторым данным, найти убийцу удалось благодаря знойной погоде. Из-за 40-градусной жары, которая установилась в крае, из двора женщины начал доноситься тошнотворный запах. Соседям это показалось странным, потому они вызвали полицию. Как оказалось, не зря.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», ту самую флягу с останками отправили на судмедэкспертизу. У матери мальчика взяли биоматериал, чтобы личность убитого ребенка подтвердить по ДНК.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

По факту исчезновения 9-летнего школьника СУ СК по Краснодарскому краю еще в прошлом году возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

- В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавляют в СУ СК по региону. - С целью определения точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.