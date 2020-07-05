2020-07-05T23:18:22+03:00
Спорт

"Шампанское рекой!": "Зенит" отметил победу в Краснодаре

Питерская футбольная команда выиграла 2:4 у "горожан" и оформила досрочное чемпионство в РПЛ [видео]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
"Зенит" качает своего тренера. Фото: Анна Майер"Зенит" качает своего тренера. Фото: Анна Майер
Изменить размер текста:

В раздевалке "Зенита" на стадионе "Краснодар" - торжество и шампанское рекой. Со счетом 2:4 футболисты из Питера оформили досрочную победу в российском чемпионате.

- Уррааа! - кинулась команда к главному тренеру Сергею Семаку.

zenit_spbzenit_spb
Чемпионы!
14568 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

У 44-летнего наставника "Зенита" сегодня, 5 июля, двойной праздник. Он стал дедушкой.

Матч с "Краснодаром" не был для питерцев простым. На первых минутах на гол Азмуна тут же последовал ответный гол Уткина. Эта тенденция и напряженность сохранилась до конца матча.

Но после четвертого мяча в ворота южан стало понятно, что "Зенит" уже чемпион!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Болельщики "Краснодара" растянули баннер в поддержку своей футбольной команды
ЕГЭ по русскому языку напишут почти 26 тысяч кубанских школьников
В Краснодарском крае назначили нового начальника ГИБДД
В краснодарской БСМП пациентов эвакуировали из-за едкого запаха дыма
Жара будет только усиливаться: В Краснодарском крае сделали прогноз на 6-7 июля
Новая смерть от коронавируса в Краснодарском крае: скончался 47-летний мужчина
На подъездах к Крымскому мосту выстроились километровые пробки
В Новороссийске объявили о дефиците донорской крови
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года: заболели 9 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года увеличилось на 62 человека
На пляже в Сочи пытались оживить молодого мужчину
Температура воды в Черном море 5 июля 2020: прохладно купаться в Анапе
В Краснодар прилетели игроки футбольного "Зенита"
На Кубани врачи, спасающие людей с коронавирусом, получили путевки на отдых в Анапе
В Краснодаре на улице Постовой частично ограничат движение машин
Под Краснодаром заработает госпиталь для заболевших коронавирусом пациентов
В Краснодарском крае появились отели «умного туризма»
В Краснодарском крае выстроились километровые пробки по дороге к морю
На Кубани ранее судимой 19-летней девушке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Новороссийские серферы спасли мужчину, которого унесло течением
На Кубани в пожаре погибла 83-летняя женщина