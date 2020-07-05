"Шампанское рекой!": "Зенит" отметил победу в Краснодаре

В раздевалке "Зенита" на стадионе "Краснодар" - торжество и шампанское рекой. Со счетом 2:4 футболисты из Питера оформили досрочную победу в российском чемпионате.

- Уррааа! - кинулась команда к главному тренеру Сергею Семаку.

У 44-летнего наставника "Зенита" сегодня, 5 июля, двойной праздник. Он стал дедушкой.

Матч с "Краснодаром" не был для питерцев простым. На первых минутах на гол Азмуна тут же последовал ответный гол Уткина. Эта тенденция и напряженность сохранилась до конца матча.

Но после четвертого мяча в ворота южан стало понятно, что "Зенит" уже чемпион!