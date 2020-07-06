2020-07-06T12:55:38+03:00
Происшествия

«Кому 40-градусная жара, а кому бешеный ураган с градом»: на Кубани сильный ветер повалил деревья и сорвал крышу с дома

«Сюрпризы» непогоды наблюдали жители Динского района
Виталий КАРНАУХ
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Со здания ритуальных услуг ветер снес крышу. Фото: instagram.com/gazetarvs/Со здания ритуальных услуг ветер снес крышу. Фото: instagram.com/gazetarvs/

Как оказалось, не только аномальная жара может опуститься на кубанские районы. Например, в станице Динской накануне буйствовал настоящий ураган, или, как его еще называют, комплекс неблагоприятных природных явлений. По-простому – КНЯ.

Как рассказывают сами станичники, непогода свалилась на них внезапно. Яркое солнце перекрыли набежавшие тучи и столбики термометров, которые несколько минут назад показывали отметку выше сорока градусов, опустились. Хлынул ливень вперемешку с мелким градом. Все это погода решила подкрепить сумасшедшим ветром.

Мощный ветер в Динском районе.Видео: instagram.com/gazetarvs/

- Такое вот внезапное у нас лето, - говорят динчане. – Погода за пару минут изменилась, набежала на нас как Мамай.

Порывы ветра снесли крышу здания ритуальных услуг. Она, как лист бумаги, легко слетела на землю. Но на этом КНЯ не ограничился, он налетел и на деревья. Старый многометровый тополь не удержался на своих полувековых корнях и рухнул прямо на детскую площадку, что находится около консервного завода. К счастью, никто не пострадал, ребятня успела разбежаться.

Трасса от Динской до Мичуринского сельского поселения завалена деревьями.Видео: instagram.com/gazetarvs/

Дорогу, соединяющую Динскую и Мичуринское сельское поселение, завалили ивы. Огромные ветки свалились прямо на обе стороны проезжей части, не оставляя шансов водителям на проезд.

В поселке Агроном вообще выпал град, деревья перед ветром также не устояли. Станичники говорят, что снесло беседки и все, что находилось во дворах и под навесами. Огороды людей затопила дождевая вода. А спустя полчаса солнце вышло вновь, погода «сделала вид», будто ничего не натворила.

На детскую площадку свалился огромный тополь.Видео: instagram.com/gazetarvs/

Такой град выпал в Динском районе. Фото: instagram.com/gazetarvs/

Такой град выпал в Динском районе. Фото: instagram.com/gazetarvs/

В Динской ветер снес крышу со здания ритуальных услуг.Видео: instagram.com/gazetarvs/

ИСТОЧНИК KP.RU

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