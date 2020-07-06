Как в Краснодарском крае объехать пробки к Черному морю

Живая «очередь» к морю из сотен авто тянется нудно и душно. И если жители Кубани стараются выбраться на побережье к выходным, то отпускники со всей России едут к нам каждый день. И встают в пробки.

- Через посты региона каждый день проходит более 30 тысяч автомобилей. Для сравнения - весной, осенью и зимой к нам едет до 12 тысяч авто в сутки, - рассказали «КП» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кубани. Велика вероятность, что путь большинства из них лежит к курортным местам по самым популярным направлениям.

Это лето, начинавшееся так настороженно из-за пандемии коронавируса, может стать рекордным по количеству отдыхающих на курортах Краснодарского края. Границы страны будут закрыты как минимум до августа, значит, народ двинет на побережье Краснодарского края и Крыма. И несмотря на открывшееся железнодорожное сообщение, большинство на полуостров по-прежнему едет на личных авто через Кубань.

«Комсомольская правда» решила не терять время в пробках и обошла их... окольными путями.

Причин, почему народ стоит в заторах, - две. Первая - дороги, которые попросту не рассчитаны на такое количество транспорта. Вторая – их ремонт.

- Пропускная способность большинства трасс в Краснодарском крае давно устарела, - говорит председатель союза автомобилистов Кубани Владимир Коробчак. – Нам нужны дороги в четыре полосы, а их – две. Кроме того, в сторону Крымского моста нам встречаются железнодорожные переезды в нескольких местах. А летом это полотно тоже очень оживленное. Вот и стоим!

Где придется постоять в пробке

У села Дефановка - это в 19 километрах от Джубги по трассе М4 «Дон». И перед селом Горское. Пробки в окрестностях этих населенных пунктов растягиваются в среднем на 20-40 километров. Причина – сужение. Исправить ситуацию может на этом участке только строительство новой магистрали. Но речь об этом пока не идет.

В заторах традиционно народ стоит и на дороге в сторону Новороссийска – между городом-героем и Крымском. На узкой трассе в сезон полно зерновозов.

Есть несколько вариантов объехать пробку на подъезде к Джубге. Правда, придется намотать больше километров

Масштабный ремонт по дороге к Крымскому мосту тормозит движение в Темрюкском районе. От села Веселовка в выходные пробка из машин растянулась на несколько километров. Но здесь виден свет в конце тоннеля. Вместе с работами здесь закончатся и дорожные проблемы.

СОВЕТ МЧС

Захватите валерьянку и огнетушитель

- В долгом стоянии на раскаленной трассе человек может получить тепловой удар, если, конечно, в машине нет кондиционера. Чтобы этого не случилось, необходимо пить много воды, прикладывать что-нибудь холодное на сгибы локтей, колен и на шею сзади. Понятно, в многочасовой пробке сложно найти что-то прямо ледяное. Можно подносить локти к решеткам включенного кондиционера, или поливать водой, - советуют в МЧС России. - Если в салоне авто с вами случился -таки тепловой удар, необходимо остановить машину на обочине и выйти на свежий воздух, в тень. Облейте полотенце водой, если его нет, снимите футболку, а потом положите на голову. Протрите все тело. И вызывайте скорую. Еще у водителей сдают нервы - пять-шесть часов в пробке - шутка ли. Поэтому стоит кинуть в аптечку и пузырек валерьянки. И обязательно перед поездкой положите в машину огнетушитель, аптечку, запаситесь питьевой водой, и едой, которая не пропадет на жаре. Это могут быть крекеры, хлеб, булки без начинки и прочее. Следите также за тем, чтобы бензина в баке автомобиля хватало.

Как добраться к морю без пробок

В Новороссийск

Самые пробочные места, как правило, в районе поселка Нижнебаканский и перед Верхнебаканским. Альтернативный вариант – уйти сразу от Крымска влево на анапскую трассу. Идет она через станицу Варениковскую, Гостагаевскую, Натухаевскую, Раевскую. Доедете до поста ДПС рядом с поселком Верхнебаканским, а оттуда уже рукой подать до Новороссийска. Так, объезжая места заторов, потратите 1 час 41 минуту. Но накатаете на 43,5 километра больше.

В Сочи и в Джубгу

Сочи и Туапсе народ едет через курортную Джубгу. На подъезде к ней всех останавливает многокилометровая пробка.

Как можно объехать затор на подъезде к Новороссийсу

Опытные кубанские водители советуют объезжать Джубгу окольными путями. Их несколько. Первый – сделать крюк из Краснодара, через Майкоп и до Туапсе. Тут ехать придется, - только не падайте в обморок! – на 204 километра дальше, нежели чем по М 4 «Дон». Зато почти без пробок. От Краснодара до Майкопа - 126 километров, а дальше до Туапсе - 140 км. Плюс потом, кто хочет в Джубгу, еще 56 километров. Ориентировочное время в пути – шесть часов.

Еще один способ домчаться до желанного моря – свернуть в станице Саратовской с М4 «Дон» на Апшеронск. Оттуда расстояние до Джубги составит 269 километров. Все-таки ближе, чем через Майкоп. На счетчик намотаете при этом 147 лишних километров.

Третий путь - по так называемой «газовой дороге». Предназначена она для спецтранспорта и для обследования промышленных объектов, но проехать по ней на легковушке реально. Попасть на нее можно так: выехать из Краснодара по федеральной магистрали в сторону Новороссийска, свернуть сразу же за поселком Афипским влево и добраться до станицы Смоленской. Как найти «потайную» дорогу, лучше спросить у торгующих грибами вдоль трассы людей. Путь к морю сокращается примерно на 15-20 километров. Выберетесь в итоге на участок между селом Молдаванка и Дефановкой. Пусть и не весь существующий там затор объедете, но время все равно сэкономите.

Если вы все-таки прошли через огонь воду и медные трубы в Дефановке, то у самой Джубги можете свернуть на Новороссийское шоссе. Тем самым, вы минуете суету курортного поселка и заедете в него с другой стороны.

Счастливого пути!