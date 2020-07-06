«Туристов - тьма»: на горных маршрутах Сочи небывалый ажиотаж

На горных курортах Сочи стартовал сезон турпоходов. Открыто более 20 экотроп на высоте от 560 до 2320 метров над уровнем моря. Чуть свет на канатные дороги выстраиваются очереди. Люди бегут от жары на высоту более 2 тысяч метров над уровнем моря, чтобы ощутить прохладу снежников и свежесть кристальных водопадов, совершить восхождение на вершину. А еще, если повезет, увидеть на склонах серн.

Туристы гуляют по снежникам.Фото: Юлия БАРАНОВА

В этом году сезон туристических походов организован максимально масштабно. Летом впервые была создана масштабная сеть троп для любителей активного отдыха. На горных курортах маршруты для тренинга проложены по трассам, где зимой катаются лыжники и сноубордисты. Все трассы маркированы, на них есть места отдыха и, конечно же, интересные объекты. Отправиться в горный поход можно самостоятельно или под руководством опытного гида.

В этом году сезон туристических походов организован максимально масштабно.Фото: Юлия БАРАНОВА

- Пешие маршруты Красной Поляны популярны у гостей курорта. Многие наши туристы совмещают отдых на побережье Чёрного моря с горными походами, - прокомментировала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. - В новом сезоне горнолыжные курорты усовершенствовали инфраструктуру, открыли новые экскурсионные маршруты.

Светлана Батяйкина обратила внимание, что вход на все экотропы бесплатный. По ее словам, маршруты отличаются протяжённостью и уровнем сложности. Они рассчитаны на туристов разной физической подготовки.

На курорте «Роза Хутор» считают, что только на маршрутах, на более чем безопасной социальной дистанции от других туристов, можно обеспечить себе полное единение с природой. Заповедные тропы - это чистый воздух, альпийские луга, прохлада водопадов, яркие рассветы и романтические закаты.

«Роза Хутор» предлагает туристам прогулки в лесной зоне долины реки Мзымта по тропе здоровья. «Озёрный траверс» стартует от Горной Олимпийской деревни на 1100 метров над уровнем моря.

Здесь можно увидеть знаковые объекты Зимних игр Сочи-2014 и живописное озеро. Шестикилометровая «Тропа чемпионов» ведёт от Розы Пик до отметки 1350 метров над уровнем моря. Кроме того, курорт предлагает гостям отправиться на велопрогулку по специальной тропе среди кавказских гор.

Особой популярностью пользуется восхождение на пик Черная Пирамида.Фото: Юлия БАРАНОВА

Старт летнего сезона начался с новинок на курорте «Красная Поляна». Здесь подготовили более десяти новых пешеходных маршрутов, их общая протяженность превышает 40 километров.

Экотропа «Папоротниковая» проходит через лес. Фото: пресс-служба курорта "Красная Поляна".

Экотропа «Папоротниковая» проложена через лес с древнейшими растениями, «Тропа здоровья» на Поляне 960 с небольшими перепадами высот подходит для туристов всех возрастов. А для подготовленных любителей экстрима – сложный маршрут «Панорама» - с вершины горы Аибга, на котором перепад высот – более 700 метров.