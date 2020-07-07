2020-07-06T23:09:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 июля: школьники сдают ЕГЭ в условиях пандемии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 июля 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 июля: школьники сдают ЕГЭ в условиях пандемии. Фото: мэрия Краснодара.Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 июля: школьники сдают ЕГЭ в условиях пандемии. Фото: мэрия Краснодара.
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 июля. За последние сутки в регионе подтверждено 60 случаев COVID-19, из них в Краснодаре – 19.

– В крае 6340 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом 5035 пациентов выписаны с выздоровлением, это около 80%. Зарегистрировано 82 летальных исхода. 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 14 – на ИВЛ и 2 – на ЭКМО, – сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

В обсерваторах региона остаются 243 человека. К слову, сейчас туда направляют только тех, кто прибыл из-за рубежа. В оперштабе отмечают, что за все время через обсерваторы прошли 10893 человека и это дало свои результаты, ведь у 74 из них был выявлен коронавирус.

В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил действие режима повышенной готовности до 21 июля.

- Продлить действие режима для сил и средств устранения ЧС по Краснодарскому краю с 00 часов 6 июля до 00 часов 21 июля, - говорится в документе.

Началась пора сдачи ЕГЭ в учебных учреждениях края. К условиям эпидемиологической безопасности добавился ещё и высокий температурный режим. Однако ни то, ни другие сдающим экзамены не грозит, ведь от жары их спасают сплит-системы, а риск заражения снижают специальные меры. Так, Роспотребнадзор распорядился установить в кабинетах устройства, которые обеззараживают воздух. Кроме того, организаторы ЕГЭ находятся в пунктах в масках. Единовременно в одном помещении могут находиться от девяти до пятнадцати сдающих.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют для всей индустрии развлечений. Закрыты кинотеатры, аттракционы в парках, аквапарки и бассейны. Не работают банные комплексы, сауны, хаммамы. Кроме того, запрещено проведение любых массовых мероприятий.

Коронавирус в Анапе 7 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа выявлен случай заражения новой коронавирусной инфекцией у одного человека. Общее число заболевших в городе-курорте достигло 50 человек.

Коронавирус в Сочи 7 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 111 человек, за последние сутки это число выросло на 8 человек.

Коронавирус в Геленджике 7 июля 2020

В Геленджике за последние сутки нет ни одного случая коронавируса. Всего с начала недели заболели лишь 2 новых пациента. В обсерваторе курорта находятся 58 человек.

Коронавирус в Туапсе 7 июля 2020

В Туапсе также нет новых заболевших пациентов.

Коронавирус в Ейске 7 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено. С начала прошлой недели лечение проходят три новых пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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