Дайверы сплавали к останкам затонувших кораблей в Азовском море

Подводную экспедицию в глубины Азовского моря организовали региональные члены Русского географического общества.

- Цели локального путешествия у нас две - наземная и подводная. Наземная его часть - это нанесение на карту новых объектов античной истории нам мысе Ахиллеон Таманского полуострова. Здесь пролегает туристический маршрут, но карта пока неполная, - рассказал "КП" - Кубань" - опытный дайвер Эрнст Антонов.

Это первая акция в Азовском мореФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кроме того, в честь 75-летия Великой Победы инициаторы экспедиции опускаются на дно Черного, а теперь и Азовского морей, чтобы почтить память моряков, погибших в этих местах.

Они устанавливают металлические памятные знаки на месте упокоения кораблей в годы Великой Отечественной войны.

На мысе покоятся останки двух кораблейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- У мыса Ахиллеон были затоплены вражеским огнем два корабля, принимавшие участие в Керченско-Феодосийской десантной операции в 1941-42 годах, - говорит Антонов.

Корабли участвовали в десантной операции в 1941-42 годовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Землечерпалка "Фрунзе" проводила дноуглубительные работы, обеспечивая подход десантных кораблей и служила плавучей артиллерийской батареей.

Вместе с кораблем погибли морякиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А транспорт "Пенай" отправился в свой последний поход с подразделением морской пехоты на борту. Дайверы почтили память моряков и установили таблички с надписями.

Инициатива установить памятные знаки принадлежит Русскому географическому обществуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Это первая подобная акция в Азовском море.