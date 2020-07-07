2020-07-07T10:16:28+03:00
Общество

Дайверы сплавали к останкам затонувших кораблей в Азовском море

Они установили памятные знаки в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне [фото]
Ева МУР@kp_kuban
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Дайверы опустились на дно Азовского моряДайверы опустились на дно Азовского моряФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Подводную экспедицию в глубины Азовского моря организовали региональные члены Русского географического общества.

- Цели локального путешествия у нас две - наземная и подводная. Наземная его часть - это нанесение на карту новых объектов античной истории нам мысе Ахиллеон Таманского полуострова. Здесь пролегает туристический маршрут, но карта пока неполная, - рассказал "КП" - Кубань" - опытный дайвер Эрнст Антонов.

Это первая акция в Азовском море Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Это первая акция в Азовском мореФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кроме того, в честь 75-летия Великой Победы инициаторы экспедиции опускаются на дно Черного, а теперь и Азовского морей, чтобы почтить память моряков, погибших в этих местах.

Они устанавливают металлические памятные знаки на месте упокоения кораблей в годы Великой Отечественной войны.

На мысе покоятся останки двух кораблей Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На мысе покоятся останки двух кораблейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- У мыса Ахиллеон были затоплены вражеским огнем два корабля, принимавшие участие в Керченско-Феодосийской десантной операции в 1941-42 годах, - говорит Антонов.

Корабли участвовали в десантной операции в 1941-42 годов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Корабли участвовали в десантной операции в 1941-42 годовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Землечерпалка "Фрунзе" проводила дноуглубительные работы, обеспечивая подход десантных кораблей и служила плавучей артиллерийской батареей.

Вместе с кораблем погибли моряки Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Вместе с кораблем погибли морякиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А транспорт "Пенай" отправился в свой последний поход с подразделением морской пехоты на борту. Дайверы почтили память моряков и установили таблички с надписями.

Инициатива установить памятные знаки принадлежит Русскому географическому обществу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Инициатива установить памятные знаки принадлежит Русскому географическому обществуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Это первая подобная акция в Азовском море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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