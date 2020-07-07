Джиппинг, ватрушки, гидроциклы: в Анапе полицейские поймали 157 нарушителей

Как отдохнуть в Анапе, знает, наверное, каждый турист. Это различные аттракционы, экскурсии, поездки по окрестностям и много чего другого. При этом многие захотят в такую аномальную жару освежиться холодными напитками. Но насколько это легальный бизнес? Выясняют сотрудники полиции.

Как рассказали «Комсомолке» в ОМВД по городу Анапе, сейчас правоохранители активно борются с незаконным «джиппингом». Этот нелегальный «аттракцион» может быть опасным.

Фото: ОМВД по Анапе.

- На сегодня сотрудниками полиции составлено уже 157 протоколов об административном правонарушении, а три транспортных средства изъяты у владельцев помещены на спецстоянку, - говорят в ОМВД.

У этих перевозчиков нет документов, а также детских удерживающих устройств. Кроме того, техника имеет неисправности, что может привести к печальным последствиям.

Рейды по выявлению незаконного проката гидроциклов и водных надувных аттракционов проходят и на пляжах Анапы. Так, на днях в отношении 38-летнего местного жителя составили очередной административный протокол. Как отмечают в полиции, он не зарегистрировал свою деятельность и не имел специального разрешения.

Фото: ОМВД по Анапе.

- Помимо этого он самовольно занял водный объект с нарушением установленных условий, - отмечают в ОМВД по Анапе.

Гидроцикл и прокатное оборудование пришлось у нарушителя изъять. А материалы дела силовики в ближайшее время передадут в суд для принятия решения.

Идут проверки на пляжах и в отношении законности торговли – от Центрального до Витязево. Тридцати объектам уже запретили деятельность. Среди них – небольшие магазинчики с продуктами питания и напитками, точки продажи сладкой ваты, сувенира. В этот список попали и нелегальные массажисты и татуировщики.

Фото: ОМВД по Анапе.

- Также полицейские выявили и пресекли незаконную реализацию алкогольнои продукции, изъято около 1000 литров спиртосодержащей жидкости, - отмечают в ведомстве.

Там же добавили, что в отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. В том числе – в сфере миграционного и трудового законодательства. Подобные рейды продолжатся до конца курортного сезона.

К слову, работа сферы развлечений пока еще запрещена Роспотребнадзором. По-прежнему не должны работать аттракционы, бассейны, аквапарки и подобные объекты данной индустрии.

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