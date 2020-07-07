Мэр Краснодара извинился перед жителями за отключения света

В Краснодаре без света продолжают сидеть 15 тысяч жителей. Обесточен Юбилейный микрорайон кубанской столицы. Аварии на оборудовании АО «НЭСК – электросети» стали ежедневными. При этом в городе сегодня, 7 июля, усилилась жара. Термометры за окном показывают больше 40 градусов.

Мэрия Краснодара, старавшаяся все это время сохранять дипломатичность в отношениях с ресурсоснабжающим предприятием, сорвалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789169" frameborder="0"></iframe> Мэр Краснодара извинился за многочасовые отключения света. Видео: "Краснодар ТВ".

— Да, в городе сейчас сильная жара, но не такая она и аномальная для Краснодара. Жители города не должны страдать от отсутствия электроэнергии — тем более, в ряде случаев это приводит и к отсутствию водоснабжения. Проблема с энергоснабжением должна быть решена совместными усилиями, — заявил сегодня, 7 июля, глава города Евгений Первышов.

Выехав на место очередной аварии в энергосетях, мэр обратился к горожанам.

- Извините, пожалуйста, что так все происходит. Мы все понимаем, что значит остаться без электричества в такую жару – люди страдают от духоты, особенно пожилые люди и дети, пропадают продукты, от перепадов напряжения портятся электроприборы. Сейчас восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме, но ситуация пока кардинально не улучшилась, - сказал он.

По словам технического директора АО «НЭСК-электросети» Сергея Орехова, сейчас на устранении аварий в городе работают 20 ремонтных бригад и 8 оперативно-выездных бригад, всего задействовано около 90 специалистов компании.

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