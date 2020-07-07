Акция «Мир без слез» банка ВТБ теперь - в прямом эфире

В рамках программы учреждения получили необходимое им медицинское оборудование, а маленькие пациенты встретились с героями программы «Спокойной ночи, малыши!» в прямом эфире инстаграма @mirbezslez. Одной из участниц проекта стала Темрюкская центральная районная больница Краснодарского края.

Из-за пандемии коронавируса акция «Мир без слез», которая является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ, перешла в онлайн-формат, чтобы медицинские учреждения могли своевременно получить благотворительную помощь, а дети, находящиеся на лечении, - поддержку и подарки.

Фото: пресс-служба ВТБ.

Первая акция прошла 17 лет назад, в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую поддержку от банка ВТБ. В рамках проекта банк помогает государственным детским больницам в приобретении самого необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. Цель программы - развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны.

- Сейчас большинство регионов все еще находятся в режиме самоизоляции. Поэтому мы нашли новый формат проведения акции, чтобы все больницы, которым в 2020 году банк обещал оказать помощь, получили ее в полном объеме. И конечно, мы не могли оставить детей без праздничного представления. Очень надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и мы сможем вернуться к привычному укладу жизни, - рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Фото: пресс-служба ВТБ.

Участниками прямого эфира стали три больницы: во Владикавказе, Кирове и Темрюке. К онлайн-празднику также подключились юные пользователи со всех городов России. Зрители задавали вопросы Хрюше и Филе, делились тем, как проводят время на самоизоляции, а самые активные гости эфира выиграли наборы для рисования в ходе онлайн-викторины. В ближайшее время победители получат свои подарки по почте.

Во время онлайн-трансляции главврачи детских больниц рассказали о новом оборудовании, которое появилось в медицинских центрах благодаря проекту «Мир без слез». Темрюкская центральная районная больница Краснодарского края получила от банка ВТБ оснащение для отделения патологии новорожденных и недоношенных детей: в нем появилось оборудование для лечения желтухи и мониторирования жизненно-важных органов у новорожденных, а также рентгеновский комплект оборудования с функцией скрининга легких для проведения рентгенологического обследования новорождённых и маломобильных женщин.

Фото: пресс-служба ВТБ.

Всего в 2020 году акции программы «Мир без слез» проходят в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах. Города, где до конца года будут проведены акции, — это Жуков, Курган, Иркутск, Тула, Ханты-Мансийск, Якутск, Набережные Челны, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Находка, Уфа, Тольятти и Пермь.