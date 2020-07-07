На Юбилейном - под 40, в парке «Краснодар» - 28: найдены самые жаркие и прохладные места города

7 июля, по данным метеослужб, стало самым жарким днем в Краснодаре за последнее время. С раннего утра в городе была духота, которая ближе к обеду превратилось в адское пекло. Но все же в разных районах краевого центра температура разная.

- В тех районах, где много машин, всегда самые высокие отметки. Дело в том, что сжигается много топлива, а значит и больше тепла отдается в окружающую среду. Кроме того, на таких участках высокая загазованность воздуха, - говорят метеорологи. - Внутри застроенных районов, как правило, формируются зоны застоя воздуха. Это тоже может оказывать влияние на температуру.

Мы решили узнать, где в кубанской столице невыносимо находиться, а где с комфортом можно перенести зной. Конечно, измерения имеют небольшую погрешность, но все же показывают реально обстановку в городе.

В нашем офисе всегда поддерживается комфортная для тела температура.Фото: Евгения СОРОКА

По словам медиков, самое опасное время для людей начинается с 10 утра. Первым делом замерили температуру на рабочем месте. Благодаря кондиционерам в офисе всегда благодать +22,4 градуса. Как только приходят коллеги, отметка повышается на один градус.

А вот за пределами редакции в центре города - без малого +34 в тени.

На улице в тени - почти 34 градуса.Фото: Евгения СОРОКА

Следующая остановка - Вишняки. Минуты ожидания до приезда автобуса приятными точно не назовешь. Большинство краснодарцев прячется внутри остановочных павильонов - там +37,3 градуса. Оно и понятно, крыша спасает разве что от загара, а подъезжающие маршрутки добавляют жара - двигатели сейчас раскаляются до предела.

Ждать автобус и так невыносимо, а подъезжающие маршрутки добавляют жара.Фото: Евгения СОРОКА

Если вдруг вам стало дурно на улице, врачи советуют зайти в аптеку или магазин. И, действительно, в близлежащем продуктовом чувствуешь себя намного лучше. В торговом зале +24,8 градуса - отличная передышка для организма.

Передышку, как советуют врачи, можно сделать в аптеке или магазине, где работают кондиционеры.Фото: Евгения СОРОКА

Многие горожане предпочитают в зной отправляться на прогулки в парк - деревья там хоть и создают тень, но, увы, не помогают снизить температуру. В парке «Солнечный остров» - 39,6 градуса. Кого-то такие отметки не смущают - с мороженым отдыхают на скамейках.

В парке сейчас, увы, тоже жарко - не спасают даже деревья.Фото: Евгения СОРОКА

Есть и любители пляжного отдыха. На побережье сейчас людей тьма, зато в городе у водоемов пусто. Правда, есть нюанс - все реки и озера запрещены для купания. Там не обследовано дно, к тому же вода не соответствует нормам. Единственное, чем можно заняться на городском пляже, - загорать. У воды температура, правда, еще выше - 40,4 градуса.

У водоема, где запрещено купаться, стоит ужасная духота, но краснодарцев это не останавливает.Фото: Евгения СОРОКА

Кстати, такая же отметка и в Юбилейном микрорайоне.

В Юбилейном микрорайоне нет ни намека на ветерок.Фото: Евгения СОРОКА

Гидрострой за последние годы разросся. От былых полей, где был ветер, ничего почти не осталось. На улице Трудовой Славы, 9 - 39,2 градуса. А вот, если зайти внутрь столичного рынка, то можно получить тепловой удар - 39,5 градуса, при этом нет ни намека на сквозняк.

Внутри рынка на Гидрострое просто невозможно дышать.Фото: Евгения СОРОКА

Рекордная отметка зафиксирована на парковке у ТРЦ «СБС». Пылающие машины, раскалившийся от солнца асфальт - как результат 41,3 градуса.

Рекорд зафиксирован на открытой парковке около ТРЦ "СБС".Фото: Евгения СОРОКА

Температура в Музыкальном микрорайоне держалась на отметке +39,2 градуса в тени.

В Музыкальном микрорайоне на температуру влияет застройка домов.Фото: Артём ГНАТЕНКО

В парке «Краснодар» от жары спасались десятки неработающих горожан. Большая часть посетителей выбирала места у фонтанов, окунув ножки в прохладную воду. Правда, здесь сильно нагревается солнцем скульптура «Геоточка», поэтому температура 39,4 градуса.

Горожане выбирают места у фонтанов, окунув ножки в прохладную воду, но комфортнее от этого не становится.Фото: Евгения СОРОКА

А вот около фантастического водопада «Инфинити» отметки колеблются от 37,2 до 37,7. Правда, есть у этой чудной достопримечательности секрет.

«Инфинити» - излюбленное место краснодарцев.Фото: Евгения СОРОКА

Со стороны стадиона создан небольшой вход, через который можно зайти под струи воды, при этом не намочив одежду. Там установлены скамейки, на которых можно присесть и отдохнуть. И это самое прохладное место под открытым небом - 28,8 градуса.

Это невероятно, но самая низкая температурная отметка зафиксирована в "сердце" водопада.Фото: Евгения СОРОКА

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продлится до сентября. Август ожидается невыносимым.