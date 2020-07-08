Идем в музей и планируем поход в галерею: Куда сходить в Краснодаре с 8 по 15 июля

«Заглянуть» в уютные дворики Краснодара, окунуться в военные годы и увидеть лоскутные шедевры – на этой неделе каждый житель города найдет вариант досуга по душе.

«С лейкой и блокнотом»

В музее имени Фелицына открывается выставка, на которой представят раритетные вещи. Немецкая «Лейка» 1923 года и отечественный фотоаппарат 1934 года, удостоверения фронтовых корреспондентов и старые пожелтевшие снимки. Все эти вещи пропитаны духом сороковых.

- Надо сказать, что на фронте не было таких случаев, что человек проходил всю войну с фотоаппаратом. Если командование замечало, что военнослужащий имеет талант, то он становился сотрудником боевой газеты, - говорит научный сотрудник отдела археологических фондов музея Владимир Бойцов.

Фото: instagram.com/museumfelicina

В фондах музея также хранятся материалы нескольких фронтовых фотографов, как именитых, так и менее известных. Эти снимки – уникальны.

Перед посещением выставки необходимо записаться.

Адрес: ул. Гимназическая, 67

Тел.: 8 (861) 262-40-86

Цена билета: от 50 рублей.

«Графика любимого города»

Если вам по душе прогулки по старому центру кубанской столицы, тогда эта выставка должна понравиться. Ее автор – краснодарская художница Надежда Устрицкая.

- Графические работы Надежды Устрицкой известны не только в крае, но также в столице и за рубежом, находятся в государственных и частных собраниях и коллекциях, - говорят в минкультуры края. – Работы представлены и в парке «Россия — моя история».

Фото: kulturakubani.ru

Художницу часто называют «певцом краснодарских трущоб». Ей удается запечатлеть улочки и дворы, что скрываются в нескольких кварталах от главной улицы города. Кстати, некоторые снесенные дома остались на ее полотнах.

На выставку обязательная предварительная запись.

Адрес: ул. Конгрессная, 2

Телефон: 8 (861) 991-19-50

Цена билета: 30 рублей.

«Мы рисуем лоскутками»

В галерее «Особнякъ» можно увидеть уникальные картины. Мастера создают свои полотна не красками и кистями, а с помощью ткани. Из небольших разноцветных лоскутков получаются красочные шедевры.

Фото: instagram.com/nachaloveka1913

- В экспозицию новой летней выставки клуба вошли декоративные панно, костюмы, сумки, украшения, предметы быта, выполненные в технике лоскутного шитья, - рассказывают организаторы. - Уникальные произведения, выполненные в традиционных лоскутных геометрических техниках, напоминают живопись, потому что за годы творчества они научились «рисовать лоскутами».

Выставка работает до 14 июля.

Адрес: Галерея «Особнякъ», ул. Фрунзе, 37

Тел.: 8-918-481-93-67, 8-918-49-85-257.

Цена билета: 50 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сочинский художественный музей еще весной подготовил для своих посетителей новую экспозицию. Но из-за карантина выставку офорта итальянского скульптора Джузеппе Гуэринони представили только сейчас. Произведения были доставлены в Сочи из Бергамо.

Посетители увидят работы мастера – картины посвящены , величайшему артисту балета русского происхождения Рудольфу Нуриеву.

- Чтобы поблагодарить россиян, которые послали своих врачей помочь в самый трудный момент пандемии, Джузеппе решил подарить одну из своих работ музею Сочи, - говорят сотрудники учреждения культуры.

Адрес: Сочи, Курортный проспект, 51

Тел.: 8 (862) 262-29-47.

Стоимость билета: Взрослый - 200 рублей, детский и льготный - 100 рублей.