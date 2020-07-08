День Петра и Февронии: Супруги Кокины, отметившие золотую свадьбу, поделились секретами своего счастья

Владимир Алексеевич и Валентина Петровна из Павловского района вместе более 50 лет - недавно отметили «золотую свадьбу». Именно юбилейная дата стала толчком для участия во всероссийском конкурсе «Семья года – 2020». Вместе с парой за внимание боролись еще 85 семей из разных уголков Кубани. Но именно супругам Кокиным отдали звание «Золотая семья России». Теперь они представят Кубань на всероссийском конкурсе, итоги которого планируется подвести осенью в Москве.

Выбор жюри неудивителен. Семейная история любви - настоящий приключенческий роман. Владимир Алексеевич родился в селе Богородицком Ростовской области. Из-за голода его семья перебралась на Кубань, где сердце вольного донского казака и покорила местная красавица Валентина. Между молодыми людьми вспыхнули чувства – их судьбы сплелись в одну.

Каждое проведенное вместе утро для супругов – источник жизненных сил.

Владимиру Алексеевичу Кокину оптимизма не занимать. Всегда расскажет анекдот на любой случай жизни, от души смеется и заряжает окружающих хорошим настроением. Хотя работа, которой он посвятил всю свою жизнь, серьезная и ответственная. С апреля 1976 года он вершил судьбы людей, 35 лет – был председателем суда. Служитель Фемиды каждое дело рассматривал под лупой. Быть максимально объективным – его кредо по жизни.

- На его счету множество наград, среди которых знак отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени, медаль «150 лет судебной реформы в России», - рассказывают «КП» - Кубань» в Краснодарском краевом суде. - За верное служение делу он получил звание почетный гражданин Павловского района. Кроме того, он заслуженный юрист Кубани.

Но есть медаль, которую Владимир Алексеевич делит на пару с женой, - «За любовь и верность». Ее пара получила за крепость семейного союза. Глава семейства окружен заботой, в доме семьи всегда вкусно пахнет выпечкой. Валентина Петровна – замечательная хозяйка, а еще мама и бабушка. По профессии она педагог дошкольного образования.

- Мы всегда смотрим в будущее с уверенностью, - говорят супруги, держа друг друга за руку. - Залогом счастья в семье служит, прежде всего, уважение, любовь и поддержка в любой ситуации.

Каждое проведенное вместе утро для супругов – источник жизненных сил. Клятву, которую они дали другу другу в 1970-м, сдержали - все горести и радости переживают вместе.

Искренняя и верная любовь супругов стала продолжением в их детях. дочь Галина Паластрова пошла по стопам и отца, и матери одновременно – у нее педагогическое и юридическое образования. Сейчас она имеет научную степень кандидата юридических наук и возглавляет Павловский районный суд. А еще она подарила юбилярам двух внучек.

А еще семья Кокиных обожает путешествовать. Уже полвека их корабль «семейного счастья» плывет навстречу новым приключениям. Где только не побывали супруги: Санкт-Петербург, Валаам, Крым и Кавказские горы. На этом останавливаться не планируют. Кстати, в их планах стать не только «золотыми», но и бриллиантовыми юбилярами. До следующей годовщины, говорят, рукой подать.