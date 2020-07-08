Деньги дороже родства: На Кубани пятеро детей борются за наследство ещё живой матери

«Люди как люди. Квартирный вопрос только испортил их», - вечная цитата из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. К сожалению, такой сюжет бывает не только в книгах.

В Краснодарском крае многодетная семья была образцом для подражания. У Анны и Игоря Токаревых (имена изменены – ред.) родилось пятеро детей. Разница в возрасте у малышей была небольшой – два-три года – четыре девочки, один мальчик. С детства они были неразлучны: всегда тесно общались, помогали, поддерживали друг друга.

Спустя время у каждого появились семьи. Но это не мешало привезти внуков к бабушке и дедушке на семейные посиделки. За круглым столом, будь-то отпуск, выходной или торжество, искренне хохотали над забавными историями родных братьев и сестер. Их сплоченности тихо завидовали соседи. И, некоторые отметят – сглазили. Никто не мог и подумать, что после смерти отца у пятерых детей разыграются нешуточные баталии.

- Анна и Игорь с детьми жили вот здесь, через несколько дворов. Хорошая семья. Когда Игорек умер, что-то у них разладились отношения. Анну старший сын увез в Сочи, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» соседка из Тихорецка.

Оказалось, что виной разлада в семье стали наследство и деньги.

- На маме числится трехэтажный дом, машина и вклады в банках – около миллиона рублей. Я считаю, что мой брат Алексей специально забрал маму к себе, чтобы подговорить переписать все на него, - пожаловалась одна из сестер Ирина. Она и заявление в полицию накатала – считает, что брат удерживает маму у себя против ее воли и не дает общаться с другими детьми.

После смерти мужа из-за стресса и мучительных переживаний Анна (ей сейчас 81 год) попала на учет к психиатру. Также необходимы постоянные консультации невролога. О деньгах и имуществе пенсионерка даже не думает. А вот для ее детей – это сейчас чуть ли не главная тема.

- Алексей предложил снять с банковских счетов все родительские накопления и передать ему, чтобы после смерти мамы он распределил деньги между нами по своему усмотрению. Так он хотел, по его словам, избежать расходов на нотариуса. Но это странное предложение мы не поддержали, - подозревают в лукавстве родного брата сестры.

Родственники отметили, что когда план Алексея не сработал, он стал убеждать мать, что отец умер не сам – его убила старшая дочь Ирина. Также, по их словам, сын говорит маме, что дочери хотят отправить ее дурдом, чтобы те якобы не переманили Анну к себе.

По последним данным, Алексей увез маму в Башкирию. Своим соседям сказал, что там воздух чище, для пожилой женщины самое то. А одна из сестер написала заявление в полицию. Она обвиняет брата в похищении матери, удержании у себя против ее воли и в покушении на имущество.

- Поступившая информация проверяется. По данному факту проводится проверка, - подтвердил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в сочинском отделе полиции.