Ейск и Новороссийск перешли на подачу воды по графику из-за засухи

Жара-2020 действительно войдет в историю как аномальная. Выбиваются из строя электросети, выпадает из обычного бесперебойного графика подача воды. И если раньше обезвоживание Новороссийска было связано лишь с местными поломками да крупными авариями на Троицком групповом водопроводе, то теперь к этому прибавилась еще и засуха – Неберджаевское водохранилище серьезно обмельчало.

- Практически нет осадков, скважины обмелели, Неберджаю неоткуда питаться, - рассказали «КП»-Кубань» в МУП «Водоканал» города Новороссийска. - Единственное спасение – это Троицкий водопровод. С его помощью вода поступает в город, но, конечно, он не может нам обеспечить подачу в том объеме, чтобы перекрыть водохранилище. Много людей к нам в город приезжает, поэтому включаем воду только утром и вечером, а днем понижаем давление, чтобы успеть набрать, сколько сможем. В селах ситуация еще хуже, троицкой воды у них нет, только скважины. Ситуация тяжелая.

По словам собеседника, с Неберджаевского водохранилища сейчас в городские резервуары поступает вместо 20 тысяч кубометров – семь тысяч. К этой скудной цифре добавляется троицкая вода. И этого, конечно, недостаточно. Единственный выход из ситуации – это ускорить реконструкцию Троицкого водопровода и увеличить подачу воды.

Власти Новороссийска просят жителей и гостей города-курорта экономить воду – не поливать огороды, не использовать ее напрасно.

- Мы уже четыре месяца по графику воду получаем, а тут опять продлили, - сетует новороссиец Владимир Иванов.

Кроме того, проблема с водоснабжением возникла и в Ейском районе. «Ейскому групповому водопроводу» также пришлось перейти на график подачи воды. В связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды, по данным администрации муниципалитета, в период с 09.00 до 20.00 и с 23.00 до 06.00 подача холодной воды жителям Ейского района, включай райцентр, будет осуществляться со сниженным давлением.