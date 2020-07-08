Электричество кончилось: В Краснодаре ждут вторую волну аварийных отключений света

В столице Краснодарского края перекопали уже полгорода в поисках порывов и пробоин в электросетях. Почти 40 тысячам горожан вернули свет в дома. Но еще как минимум 1,8 тысячи жителей в Фестивальном районе продолжают страдать без электричества.

— Это много! Необходимо максимально ускорить работы по ремонту кабельной линии. При этом обращаю внимание на необходимость не повредить бульвар, который недавно мы благоустроили, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Но с наступлением нового дня, 8 июля, снова посыпались аварии: отключился фидер ТГ-305 подстанции «Тургеневская», которая питает дома в районе улиц им. Гагарина, им. Энгельса, им. Бабушкина, им. Брюсова. В зону отключения попали 400 человек. Предположительная причина — повреждение кабеля.

Одно радует - аномальная жара начала спадать. Сегодня, 8 июля, метеорологи обещают не больше 36 градусов тепла. И это время нужно использовать по-максимуму, считают власти кубанской столицы.

Пекло вернется в город к концу июля и простоит весь август. А значит, аварии в электросетях, что бы ни было их причинами, продолжатся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789300" frameborder="0"></iframe> Мэр Краснодара призвал готовиться к новой волне отключений света в городе.

- Дело в том, что Краснодар сейчас находится на пике своего жилищного строительства, а сети, как дороги, старые, - пояснил "КП" - Кубань" доцент кафедры электроэнергетики кубанского технического университета Владимир Добрий. - Таким образом, вся нагрузка от новых присоединений ложится на эти линии электропередач. Понятно, что зимой потребностей в электричестве меньше, чем летом. Чтобы избавиться от проблемы, нужно развивать сети.

К слову, вчера, 7 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение создать оперштаб по решению вопросов, связанных с масштабными отключениями электроэнергии. В его состав вошли представители министерства ТЭК и ЖКХ, энергоснабжающих компаний, экстренных служб. Они призваны оперативно решать возникающие проблемы и круглосуточно отслеживать ситуацию.

Опубликованы также номера телефонов "горячих линий":

— Прикубанский округ: 226–38–05

— Карасунский округ: 231–18–94

— Западный округ: 259–63–86

— Центральный округ: 267–96–49

— Калининский сельский округ: 252–68–91

Информацию по этим номерам можно узнать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. В ночное время стоит обращаться в ЕДДС по номеру 112 или в контакт-центр АО «НЭСК-электросети» по номеру 8-800-234-83-73.

Кстати, следственный комитет начал проверку в связи систематическим отключением электроэнергии в районах Краснодара. По ее итогам будут установлены причины и виновные того, что тысячи людей сутки сидели без света.

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